Акции могут отыграть часть снижения - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине торгов основным фактором может стать статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке. В остальном же наши активы продолжат двигаться "в фарватере" рынка энергоносителей, где мы ожидаем попыток восстановления и возвращения нефти марки Brent к отметке 57 долларов. Это должно поддержать рубль и российские акции, что позволит им отыграть часть снижения", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.