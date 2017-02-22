Рубль слабеет к доллару и евро на фоне возобновившегося снижения цен на нефть

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившегося снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,71 руб./EUR1, повысившись на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,81 копейки, до 59,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23-27 февраля на 38,28 копейки, до 57,4762 руб./$1, и понизил курс евро на 75,55 копейки, до 60,4535 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов 22 февраля на фоне снижения цен на нефть, а также в связи с закрытием длинных позиций в основных валютных парах перед праздничным выходным днем на "Московской бирже" 23 февраля.

Нефть эталонных марок перешла к снижению в среду на сомнениях инвесторов в эффективности мер ОПЕК по снижению добычи. Участники рынка также ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы в четверг, а не в среду, в связи с празднованием Дня президентов в понедельник. В среднем ожидается, что за минувшую неделю резервы нефти в Штатах выросли на 3,5 млн баррелей. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК потеряли в цене 0,39% - до $56,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на 0,42% - до $54,1 за баррель.

"В среду валютные торги открылись укреплением рубля против доллара до отметки 57,30 руб./$1. Однако этим успехи российской валюты и ограничились. Впоследствии пара торговалась в диапазоне 57,5-57,9 руб./$1. Предпраздничные торги характеризовались низкой активностью. Ни налоги, ни нефть не смогли вывести рубль на более высокие уровни", - отметил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

По словам руководителя департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеба Задои, участники рынка опасаются, что российский валютный рынок ждет непростой март. "На этот месяц приходятся очень крупные выплаты по внешнему долгу - банкам и компаниям предстоит выплатить кредиторам около $12 млрд. Также Минфин выкупит порядка $2 млрд. Все это вместе составляет достаточно внушительную сумму, которая вместе с продолжающимися вербальными интервенциями правительства может оказать давление на курс национальной валюты", - полагает он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду снизились по отношению к предыдущему дню. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 10,36% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 10,43% годовых. Ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) остались на уровне предыдущего дня. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне 10,49% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на уровне 10,5% и 10,48% соответственно.