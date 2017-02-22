Ожидаем продолжения падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии среды, 22 февраля, российские индексы акций снижаются вслед за нефтяными контрактами. На текущий момент индекс ММВБ снизился на 0,4%, до 2118,6 пункта, а индекс РТС теряет 0,8% и вновь опустился к отметке 1150 пунктов. Все дело в том, что цены на нефть марки Brent полностью растеряли вчерашний рост и снижаются на опасениях увеличения запасов сырой нефти в США, статистику по которым Американский институт нефти опубликует сегодня ночью. Рынок ожидает, что запасы сырой нефти вновь увеличатся до новых многолетних максимумов. Европейские индексы акций сегодня торгуются разнонаправлено в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС. Поддержку котировкам акций не оказал даже выход позитивной макроэкономической статистики в Германии, где рост индекса делового климата от IFO превысил ожидания рынка. Мы ожидаем продолжения падения российских индексов до конца текущей короткой рабочей недели. Инвесторы будут стремиться сократить позиции в акциях российских эмитентов перед длительными выходными", - комментирует ситуацию руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.