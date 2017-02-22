.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / У пары доллар/рубль есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек - "Аналитика Онлайн"
.
22 февраля 2017 года 14:27
У пары доллар/рубль есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Февраль выдался достаточно удачным для курса российской валюты, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Однако участники рынка опасаются, что российский валютный рынок ждет непростой март. Во-первых, на этот месяц приходятся очень крупные выплаты по внешнему долгу. Банкам и компаниям предстоит выплатить кредиторам около 12 млрд долларов. Помимо этого, Роснефть должна закрыть сделку по покупке НПЗ в Индии почти на 4 млрд. Также Минфин выкупит порядка 2 млрд долларов. Все это вместе составляет достаточно внушительную сумму, которая вместе с продолжающимися вербальными интервенциями правительства может оказать давление на курс национальной валюты в предстоящий месяц. На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 57 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 60 рублей 60 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 56 долларов 50 центов". "С другой же стороны, мы вчера писали о том, что у котировок черного золота есть все шансы вырасти до 59 - 60 долларов за баррель, - комментирует Г. Задоя. - Эффект от оттока капитала, о котором мы писали выше, может быть нивелирован ростом нефтяных котировок. Однако, если нефть не будет дорожать, то, конечно же, покупки валюты для выплаты долгов, покупки Роснефти и Минфина должны ослабить курс национальной валюты. Помимо этого нужно учитывать, что участники рынка сейчас достаточно пугливые и любые вербальные интервенции, на фоне низкого курса доллара, могут послужить «красной тряпкой» для спекулянтов, которые начнут скупать валюту. Мы пока считаем, что у доллар/рубля есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек. Может быть, даже будут прорывы в район отметки 55 рублей, в случае продолжения роста цен на нефть. Напомним, что ранее мы рекомендовали закрыть покупки в районе 57 рублей 90 копеек. На этом идею покупок доллара мы целиком и полностью закрываем".
.
22 февраля 2017 года 19:35
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине перед праздничным выходным днем на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель во второй половине дня. читать дальше
.22 февраля 2017 года 19:30
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в среду обновил минимум индекса ММВБ с конца ноября (индикатор протестировал поддержку 2100 пунктов) из-за предпраздничных распродаж на фоне снижения нефти; лидировали в откате бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС" из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год. читать дальше
.22 февраля 2017 года 19:10
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,4 до $6,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.22 февраля 2017 года 19:08
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), а также на фоне ожиданий прогресса в российско-американких отношениях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.22 февраля 2017 года 18:54
"Итак, наши краткосрочные ожидания по евро-доллару пока оказываются верными, пара евро-доллар во вторник снизилась до 1.0530 и далее в первой половине среды пробивала 1.05. В моменте котировка 1.0515, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Все же нельзя не отметить, что хотя техническая... читать дальше
.22 февраля 2017 года 18:38
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru c $20,10 до $23 за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 18:12
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 после закрытия торгов, топ-4 может измениться
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 22 на 23 февраля. Все изменения вступят в силу 1 марта. По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, "НОВАТЭК" (MOEX:... читать дальше
.22 февраля 2017 года 17:41
8 ноября 2016 года было ознаменовано победой Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки, и с этого дня до конца 2016 года отмечалось постепенное снижение курса евро к американскому доллару, указывает аналитик QBF Денис Иконников. 3 января текущего года был зафиксирован... читать дальше
.22 февраля 2017 года 17:22
Укрепление рубля с начала года обусловлено стечением разовых факторов и не является устойчивым - УК "Альфа-Капитал"
"В объяснениях укрепления рубля с начала года, как оказалось, был упущен один важный аргумент: влияние покупки/продажи валюты населением. И свежие данные по РФ показали, что совершенно напрасно. Особенностью оценки реальных располагаемых денежных доходов населения Росстатом является учет покупок и... читать дальше
.22 февраля 2017 года 17:07
Стоит придерживаться консервативной стратегии на рынке акций, аккуратно наращивая позиции на просадках - УК "Альфа-Капитал"
"Результаты российского рынка с начала года не впечатляют: индекс ММВБ упал на 4,78%, долларовый РТС в "плюсе", но всего на 0,74%. Первое что приходит в голову – фиксация прибыли иностранными инвесторами. В течение всего 2016 года в российские активы наблюдался сильный приток иностранных денег, в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:50
"Во второй половине торгов основным фактором может стать статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке. В остальном же наши активы продолжат двигаться "в фарватере" рынка энергоносителей, где мы ожидаем попыток восстановления и возвращения нефти... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:14
"В 18:00 мск будут обнародованы данные о продаже домов на вторичном рынке США, в 22:00 мск — публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Утреннего оптимизма рынку акций не хватило. Поэтому к вечеру можно даже ожидать усиления продаж, так как сомнения начали... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:45
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившегося снижения цен на нефть. читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:38
"По итогам первой половины торговой сессии среды, 22 февраля, российские индексы акций снижаются вслед за нефтяными контрактами. На текущий момент индекс ММВБ снизился на 0,4%, до 2118,6 пункта, а индекс РТС теряет 0,8% и вновь опустился к отметке 1150 пунктов. Все дело в том, что цены на нефть... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.