ИК "Открытие Капитал" подняла оценку бумаг ряда компаний телекоммуникационного сектора РФ на 21-36%, рейтинги прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились.

Рекомендация "покупать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) и американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom. Для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), а также для GDR "Мегафона" (MOEX: MFON) и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики сохранили рекомендацию "держать".

Как отмечается в обзоре, Vimpelcom является фаворитом аналитиков инвестиционной компании на 2017 год.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Система - 11,2 (текущая цена - 9,32), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС - 10,1 (текущая цена - 10,62), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Vimpelcom - 5,4 (текущая цена - 4,32), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мегафон - 11 (текущая цена - 11,27), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для акций, цены в рублях) - 79,68 (текущая цена - 95), рекомендация - держать.