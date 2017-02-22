До конца дня рубль будет торговаться в диапазоне 57,40-57,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В среду валютные торги открылись укреплением рубля против доллара до отметки 57,30 руб./долл. Однако этим успехи российской валюты и ограничились, - комментирует ситуацию на валютной рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Впоследствии пара торговалась в диапазоне 57,50-57,70 руб./долл. Предпраздничные торги характеризовались низкой активностью. Ни налоги, ни нефть не смогли вывести рубль на более высокие уровни. Хотя нефть и торговалась на высоких отметках, благодаря заявлениям генерального секретаря ОПЕК о том, что нефтяной картель почти полностью выполнил венские соглашения. Также генсек выразил надежду на то, что объемы добычи также будут сокращать страны, не входящие в состав ОПЕК, что будет способствовать улучшению ситуации на рынке. Из наиболее значимых событий для рынка отметим публикацию протоколов заседания ФРС США, которые, как ожидается, могут содержать ориентиры относительно планов федрезерва по повышению ставок. В преддверие публикации со своими комментариями выступил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, являющийся сторонником ужесточения кредитно-денежной политики. Он в очередной раз отметил необходимость трехкратного повышения ставки, чему способствует улучшение ситуации на рынке труда и рост инфляции. В отсутствие других новостей рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 57,40-57,80 руб./долл.".