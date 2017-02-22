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22 февраля 2017 года 11:43

Рынок акций РФ утром консолидируется у 2130п по ММВБ при смешанной динамике фишек

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется в районе 2130 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: рост мировых фондовых площадок компенсируется просевшей нефтью.

К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 2127,1 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1162,42 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 57,63 рубля, что на 0,23 рубля выше закрытия вторника, но на 0,07 рубля ниже уровня на 18:50 МСК.

Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" оказал неплохой отчет за 2016 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла за год на 82,5% - до 200 млрд рублей, хотя консенсус-прогноз предполагал рост прибыли до 202,6 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" в IV квартале 2016 года составила 53 млрд рублей, прогноз составлял 55,1 млрд рублей.

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,01%) топчутся на месте. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2016 год составила 181 млрд рублей, что вдвое меньше показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль за 2016 год в размере 184 млрд рублей.

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%, до 3197 рублей), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, а также рекомендацию с "держать" до "покупать".

Индексы в США во вторник обновили исторические максимумы на фоне подъема цен на нефть, также инвесторы следили за новостями о сделках M&A и корпоративной отчетностью.

В среду в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (Япония и Китай изменились в пределах 0,2%), растут Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы ждут публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы США (22:00 МСК), предполагая увидеть в нем сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США.

Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями и что рост экономики США стабилен и последователен.

На нефтяном рынке в среду наметилась коррекция после роста на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов, также есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

В то же время М.Баркиндо отметил, что, несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - добавил он.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:15 МСК в среду составила $56,6 за баррель (-0,1%), апрельская цена WTI - $54,31 за баррель (-0,04%). Накануне цена Brent превышала $57 и достигала $57,3 за баррель.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, цены на нефть Brent колеблются чуть ниже уровня $57 за баррель, что в сочетании с признаками улучшения состояния экономики Европы и России, а также в отсутствие скандальных заявлений от команды президента США Дональда Трампа оказывает поддержку фондовому рынку. Тем не менее, в ближайшие дни (учитывая выходной в России 23 февраля) хрупкое равновесие может быть нарушено всего одним "твитом", что заставляет инвесторов проявлять осторожность и фиксировать прибыль.

По словам главного аналитика Global FX Сергея Мельникова, в США инвесторы все еще находятся в состоянии оптимизма после выборов нового президента страны. Участники рынка игнорируют риски, возможные при ускорении курса на повышении ставок со стороны ФРС, а также угрозы, связанные с ужесточением внешней политики и усилением протекционизма. Между тем, с новыми покупками стоимость фондирования простых и маржинальных "длинных позиций" растет и может резко подскочить при увеличении ставки рефинансирования, и только это обстоятельство может резко снизить аппетит к покупкам.

Выступления представителей ФРС не дали четкой картины планов регулятора на ближайшее будущее, поэтому интерес представляют "минутки" Федрезерва.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефть поднялась к верхней границе торгового диапазона $54-57 за баррель Brent, в котором пребывала последние три месяца. Поводом для оптимизма стали позитивные оценки генсека ОПЕК исполнения сделки по сокращению производства нефти. Впрочем, исходя из фундаментальных факторов, закрепление выше $57-58 за баррель Brent пока не выглядит обоснованным. Сохраняющаяся активность сланцевиков в США, уровень запасов, а также рост производства в Ливии и Нигерии продолжат сокращать позитивный эффект от сделки ОПЕК+.

В среду пройдет заседание технического комитета в Вене в рамках упомянутого соглашения по сокращению добычи, где будут обнародованы фактические данные. Впрочем, вряд ли рынок сможет получить больше позитива и продолжить рост, скорее, фокус будет смещаться к "минуткам" ФРС США. При этом при сохранении "ястребиной" тональности американского регулятора дальнейшее укрепление позиций долларом станет преградой для развития оптимизма на сырьевых площадках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+9,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+1,6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+1,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-4,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,7%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:15 МСК составил 4,062 млрд руб. (из них 1,06 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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