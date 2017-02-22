Несмотря на весь оптимизм, рубль, вероятно, обречен на ослабление в 5-10% в среднесрочной перспективе - Банк "Зенит"

"Российская валюта выглядит уверенно, любые попытки ее ослабления уверенно пресекаются. Рост цен на нефть и грядущий пик по налоговым платежам оказывают основную поддержку. Риски девальвации из-за покупок валюты для Минфина, а затем и словесных интервенций властей в пользу более дешевого рубля, по сути, не реализовались, что позволяет полноценно отыгрывать налоги и нефть в качестве основных движущих факторов. Несмотря на весь оптимизм, рубль, вероятно, обречен на ослабление в 5-10% в среднесрочной перспективе. Налоговый период перестанет оказывать поддержку уже к середине будущей недели, а цены на нефть имеют слабые шансы забраться выше $60 за баррель на данных с рынка США", - отмечают специалисты Банка "Зенит".