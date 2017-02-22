При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк

"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в доходности ко вторичному рынку у Минфина вряд ли получится. Средневзвешенная цена для выпуска 26218 может составить 101,9-102,1% от номинала (YTM 8,42%-8,44%) при спросе 15-20 млрд руб., а для менее ликвидного выпуска 26220 – 96,1-96,2% от номинала (YTM 8,41%-8,43%) при спросе 30-35 млрд руб. В корпоративном сегменте вчера успешно провела сбор заявок на облигации серии БО-09 объемом 10 млрд руб. компания МОЭСК (Ва2/ВВ-/ВВ+). Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,15% что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,36% годовых. Напомним, что в ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на более высокий диапазон ставки 1-го купона: 9,2-9,4%. Помимо аукционов ОФЗ сегодня в центре внимания инвесторов будет статистика по инфляции в Еврозоне (13:00 мск), а также публикация протокола ФРС от заседания 31 января-1 февраля (22:00 мск). Считаем, что при нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.