Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"

"Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на отметке 1,053 даже несмотря на довольно интересную статистику, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Так, вчерашние данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми при этом индексы PMI для ЕС, напротив, вышли на более высоком уровне. Тем не менее, очевидно, что ожидания возможного скорого повышения ставки ФРС США по-прежнему правят бал. Рынок ждет сегодняшних «минуток» к последнему заседанию ФРС, которые должны дать рынку дополнительную уверенность в том, что решение по повышению ставки возможно уже в марте. Также, в преддверии публикации ряд членов ФРС высказались по поводу ставки. В частности, глава ФРС Кливленда Лоретта Местер сказала, что не возражает против повышения ставок при условии сохранения текущей динамики экономического роста. Голосующий член ФРС от Филадельфии Патрик Харкер отметил, что рынок США выдержит три повышения ставки в 2017 году. Также он сообщил, что показатели инфляции движутся вверх, рынок труда «более или менее выздоровел», а рост экономики 2017 году может составить 2%. Все это настраивает рынки довольно позитивно, тем не менее, расчетная вероятность повышения ставки пока составляет не более 38%. Рубль вчера преимущественно торговался в диапазоне 57,6-58 против доллара. Сегодня и в начале следующей недели российская валюта может сохранить поддержку от продаж валюты под налоги, далее перспективы могут стать уже несколько менее радужными. Напомним, что в понедельник компании и банки произведут перечисление в бюджет по НДС, НДПИ и акцизам. Во вторник будут производиться платежи по налогу на прибыль".