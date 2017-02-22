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Главная / Мнения аналитиков / Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
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22 февраля 2017 года 11:16
Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
"Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на отметке 1,053 даже несмотря на довольно интересную статистику, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Так, вчерашние данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми при этом индексы PMI для ЕС, напротив, вышли на более высоком уровне. Тем не менее, очевидно, что ожидания возможного скорого повышения ставки ФРС США по-прежнему правят бал. Рынок ждет сегодняшних «минуток» к последнему заседанию ФРС, которые должны дать рынку дополнительную уверенность в том, что решение по повышению ставки возможно уже в марте. Также, в преддверии публикации ряд членов ФРС высказались по поводу ставки. В частности, глава ФРС Кливленда Лоретта Местер сказала, что не возражает против повышения ставок при условии сохранения текущей динамики экономического роста. Голосующий член ФРС от Филадельфии Патрик Харкер отметил, что рынок США выдержит три повышения ставки в 2017 году. Также он сообщил, что показатели инфляции движутся вверх, рынок труда «более или менее выздоровел», а рост экономики 2017 году может составить 2%. Все это настраивает рынки довольно позитивно, тем не менее, расчетная вероятность повышения ставки пока составляет не более 38%. Рубль вчера преимущественно торговался в диапазоне 57,6-58 против доллара. Сегодня и в начале следующей недели российская валюта может сохранить поддержку от продаж валюты под налоги, далее перспективы могут стать уже несколько менее радужными. Напомним, что в понедельник компании и банки произведут перечисление в бюджет по НДС, НДПИ и акцизам. Во вторник будут производиться платежи по налогу на прибыль".
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22 февраля 2017 года 11:25
При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк
"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:50
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:37
На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:09
"Рассчитываем на слабо позитивное движение индекса ММВБ при открытии торгов с попыткой возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня. Ключевым фактором, который определит закрытие торгового дня, все же пока, по нашему мнению, остается динамика рублевой цены на нефть", - указывают специалисты... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:00
"На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:56
о прогнозу специалистов ИК "Атон", в среду индекс РТС начнет торги с роста на 0,5%. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:50
Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:47
"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:45
В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:42
Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:26
"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:18
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и колеблются в районе отметки... читать дальше
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