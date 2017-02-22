Deutsche Bank поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать" и оценку на 13%

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 19 инвестиционных банков, составляет 3607,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3201 рубля за штуку.