Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит оказывать приток валюты из-за carry trade по высокодоходным рублевым активам. Да, доходности подобных операций за последние месяцы немного сократились, но их пока нивелирует снижение курсовой волатильности из-за стабильной нефти. В рамках вчерашней вечерки фьючерс на доллар потерял почти 0,5%. Остатки по корсчетам очередной раз обновили максимумы с начала месяца и составляют 2 трлн руб. Объемы торгов долларом на споте (TOM) вчера составили 200 млрд руб., что немногим выше среднемесячного значения", – отмечает аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматуллин.