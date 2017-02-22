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22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал на конференции нефтяников в Лондоне, что январская статистика свидетельствует в пользу приверженности странами ОПЕК соблюдения условий соглашения. Ограничение добычи составило свыше 90% от планируемых объемов. Баркиндо ожидает продолжение падения объемов запасов нефти в этом году. «Хотя заявление Баркиндо вызвало оптимизм касательно фундаментальных показателей рынка, еще остаются вопросы, учитывая, что есть признаки наращивания добычи Ираном», – сообщил в заметке аналитик по энергетическим фьючерсам в CitiFutures Тим Эванс. Плотная консолидация выше пробитых в прошлом году ключевых уровней сопротивления говорит о том, что цены на нефть могут двинуться выше, говорит технический аналитик в Forex.com Фавад Разакзада. «Citi продолжает давать бычьи прогнозы по нефти и меди на 2017 год. К концу года Brent может коснуться уровня около 70 долларов за баррель, а медь на LME может вырасти до 7000 долларов за тонну», – сообщили во вторник аналитики Citi в заметке клиентам". Для обоих товаров аналитики называют причиной роста цен «стремительную ребалансировку рынка в течение этого года». Аналитики Citi повысили краткосрочный прогноз по Brent на 5 долларов до 55 долларов за баррель на первый квартал 2017 года и на 2 доллара до 56 долларов на второй квартал. После 2017 года аналитики Citigroup ждут снижения цен на нефть из-за ожидающегося роста добычи сланцевой нефти в США. И не они единственные понижают долгосрочные прогнозы. Bank of America Merrill Lynch понизил прогноз по Brent до 50-70 долларов на 2022 год (с 55-75 долларов) на фоне оживления добычи сланцевой нефти в США. "Касательно нашего фондового рынка мы настроены оптимистично. Трамп попытается пойти на сделку с Россией, поэтому тема ослабления антироссийских санкций в 2018 году не теряет актуальности. Из выходящей сегодня статистики отметим статистику продажи домов на вторичном рынке США и индекс делового оптимизма Германии IFO", - заключает эксперт ИК.
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22 февраля 2017 года 11:25
При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк
"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 11:16
Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
"Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на отметке 1,053 даже несмотря на довольно интересную статистику, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Так, вчерашние данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми при этом индексы PMI для ЕС,... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:50
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:37
На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:09
"Рассчитываем на слабо позитивное движение индекса ММВБ при открытии торгов с попыткой возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня. Ключевым фактором, который определит закрытие торгового дня, все же пока, по нашему мнению, остается динамика рублевой цены на нефть", - указывают специалисты... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:00
"На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:56
о прогнозу специалистов ИК "Атон", в среду индекс РТС начнет торги с роста на 0,5%. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:50
Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:47
"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:45
В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:42
Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:26
"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:18
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и колеблются в районе отметки... читать дальше
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