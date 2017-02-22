Индекс ММВБ попробует вернуться выше отметки 2140 пунктов - "Открытие Брокер"

"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост котировок нефти, хотя максимумы предыдущего дня ещё не были перекрыты. Соответственно, индекс ММВБ попробует вернуться выше отметки 2140 пунктов, а рубль имеет шанс в очередной раз протестировать уровень в 57 рублей за доллар, где пролегает очередная "линия беспокойства" представителей правительства", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.