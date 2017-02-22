Фондовые индексы могут продолжить движение вверх - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40. Вероятный сценарий (с учетом отличного отчета "Новатэка" за 2016 год) - повышение веса в индексе акций "Новатэка" и понижение акций "Магнита". Также в 22:00 мск будет опубликован подробный отчет о совещании комитета ФРС, состоявшегося две недели назад. На валютном рынке по паре рубль-доллар возможно коррекционное движение вверх до уровня 58.