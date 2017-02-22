Утренние прогнозы: позитив с невысокой активностью

В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой.

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост котировок нефти, хотя максимумы предыдущего дня ещё не были перекрыты. Индекс ММВБ попробует вернуться выше отметки 2140 пунктов".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот индикатор продолжит попытки отыграть понесенные ранее потери на фоне вероятного закрытия фондовыми игроками "коротких" позиций в преддверии длинных российских выходных".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок вернется выше 2150-2170, далее возрастут шансы на повторную отработку диапазона 2150-2250. Однако первый выход к 2170-2180, вероятно, стоит использовать для спекулятивных продаж".