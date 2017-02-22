На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Индексы в США во вторник обновили исторические максимумы на фоне подъема цен на нефть (Brent превышала $57 за баррель), также инвесторы следили за новостями о сделках M&A и корпоративной отчетностью. В среду в Азии динамика фондовых индексов смешанная (Япония и Китай изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,03%).

Нефть в среду держится около локальных максимумов на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов, также есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

В то же время М.Баркиндо отметил, что, несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - добавил он.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 9:20 МСК в среду составила $56,9 за баррель (+0,4%), апрельская цена WTI - $54,52 за баррель (+0,4%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,642 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,25 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 февраля вырос на 0,03% и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 494,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-18" (+0,45%), "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,38%) и "Сбербанк БО-17" (+0,3%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,29%), "Башнефть-07" (-0,25%) и "Россельхозбанк-20" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Гидромашсервис" (MOEX: HMSG) (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) полностью разместил облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля. По результатам закрытия книги заявок компания установила ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,04% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,15% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,36% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта. Book building облигаций проходил 21 февраля. Техническое размещение бумаг запланировано на 27 февраля.

АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 21-го купона облигаций серии А23 в размере 9,5% годовых (23,95 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск объемом 14 млрд рублей был размещен в декабре 2011 года на 18 лет. Бонды погашаются частями: по 10% от номинала погашается 15 декабря в 2017, 2022, 2023 и 2025 годах, по 20% - 15 декабря в 2018 и 2021 годах, по 5% - 15 декабря в 2026, 2027, 2028 и 2029 годах. Бумаги имеют 71 квартальный купон. Исполнение обязательств по облигациям обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 2-ИП в размере 9,87% годовых (24,61 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Газпромбанк в феврале 2016 года разместил облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-4-го купона была установлена в размере 10,9% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка купонов определяется ежегодно по четырем купонам сразу и привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 3-4-го купонов облигаций серии БО-001P-01 в размере 9,75% годовых (48,62 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в марте 2016 года разместил облигации БО-001P-01 на 600 млн рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 марта 2017 года.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) решил 15 марта провести оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-08 объемом до 1 млрд рублей по соглашению с их владельцами по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций могут подать заявку на оферту с 9:00 МСК 7 марта до 18:00 МСК 14 марта. Банк разместил выпуск 10-летних облигаций серии БО-08 на 5 млрд рублей весной 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, ставка 2-го купона - 10,5% годовых. По выпуску также предусмотрена плановая оферта 14 апреля 2017 года.

Банк "Пересвет" предлагает держателям своих биржевых облигаций серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-ПО02 и БО-ПО05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию. Кроме того, в рамках реструктуризации "Пересвет" предлагает держателям указанных выпусков перенести сроки выплат по ним. В частности, выплаты по облигациям серий БО-01 и БО-02 и облигациям 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, по облигациям БО-03 и БО-04 и БО-ПО02 - на 2035 год, по облигациям серии БО-ПО05 - на 2036 год. Ставки по купонам по этим выпускам предлагается установить на уровне 0,51% годовых. Представителем владельцев облигаций предлагается избрать ООО "Регион Финанс".

Помимо указанных семи выпусков, в обращении в настоящее время также находятся выпуски облигаций "Пересвета" серий БО-ПО1 и БО-ПО3. Как сообщалось, ранее банк "Пересвет" предложил владельцам всех девяти выпусков своих облигаций (3-й серии, серий БО-01 - БО-04, а также серий БО-ПО1 - БО-ПО3 и БО-ПО5) рассмотреть вопрос о прекращении обязательств по бумагам путем предоставления отступного на собраниях 3 марта. Владельцы облигаций также утвердят условия соглашения об отступном. Владельцы облигаций для участия в собраниях определяются по данным на 17 февраля.