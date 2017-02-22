Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду.

Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник на фоне подъема цен на нефть.

Кроме того, инвесторы следили за новостями о сделках M&A и корпоративной отчетностью.

Нефть подорожала во вторник почти на 1% на оптимизме по поводу сокращения добычи в странах ОПЕК. Цена акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron выросла на 0,3% и 1,2% соответственно.

Котировки бумаг Apple Inc. поднялись на 0,7% и находятся на рекордной отметке $138 за акцию на позитивном прогнозе Morgan Stanley. Аналитики банка ожидают хороших продаж устройств компании в Китае.

Как сообщалось, американская компания Yahoo! Inc. согласилась пойти на снижение суммы сделки по продаже интернет-бизнеса телекоммуникационной фирме Verizon на $350 млн из-за скандала с утечкой личных данных не менее 500 млн пользователей. Таким образом, теперь Verizon заплатит Yahoo $4,48 млрд вместо $4,83 млрд.

Акции Yahoo подорожали во вторник на 0,9%, Verizon - на 0,5%.

Цена бумаг Kraft Heinz снизилась на 2% после того, как накануне производитель продуктов питания принял решение отказаться от намерения приобрести британскую Unilever.

Капитализация сети ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen Inc. подскочила на 19% после того, как компания Restaurant Brands International, владелец Burger King, согласилась купить ее за $1,8 млрд.

Котировки акций американской сети универмагов Macy's Inc. поднялись на 1,2%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в прошлом квартале, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Сопоставимые продажи упали на 2,1%, тогда как аналитики ожидали более существенного падения - на 2,5%.

Бумаги ритейлера Home Depot подорожали на 1,4%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома увеличила прибыль и выручку в четвертом квартале прошлого фингода и повысила дивидендные выплаты.

Стоимость акций Wal-Mart Stores Inc., крупнейшей в мире компании розничной торговли, выросла на 3%. Компания сократила прибыль в четвертом финквартале, однако показатель был выше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость оператора газопроводов Williams Cos. повысилась на 2,4%. Компания сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 50%, до 30 центов на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 февраля повысился на 118,95 пункта (0,58%) и составил 20743 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 14,22 пункта (0,6%) - до 2365,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,37 пункта (0,47%) и составил 5865,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,5% и обновил максимум с июля 2015 года.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,02% на фоне подъема курса иены к доллару США.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%, как и южнокорейский индекс Kospi.

Вместе с тем индийский Sensex вырос на 0,4%, а малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%.

В среду в 22:00 МСК Федрезерв обнародует протокол последнего заседания, и участники рынка надеются увидеть в нем сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США.

Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями и что рост экономики США стабилен и последователен.

Акции японских сталелитейных предприятий продолжают дорожать на ожиданиях стабильного спроса на металл в мире, который поддержит цены на него. Котировки бумаг JFE Steel и Nippon Steel & Sumitomo Metal выросли на 3% и 1,8% соответственно.

Нефть держится около максимумов в среду на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:30 МСК подорожали на 0,5% - до $56,93 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,2% - до $54,02 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммеда Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов.