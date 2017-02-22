Рынок акций откроется в среду нейтрально - Инвестиционная палата

"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок вернется выше 2150-2170, далее возрастут шансы на повторную отработку диапазона 2150-2250. Однако первый выход к 2170-2180, вероятно, стоит использовать для спекулятивных продаж. В 22:00 мск сегодня будут опубликованы протоколы последнего решения по ставкам ФРС, которые интересны в свете спекуляций на тему темпов будущего повышения ставок", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.