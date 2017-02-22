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22 февраля 2017 года 09:09
Нефть может продолжить укрепление, но поводов для эйфории нет - eToro
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас. Трейдеры закономерно отреагировали покупками актива. Баррель Brent коснулся максимумов начала февраля в районе 57,40 долл., но не смог закрепить успех над этой психологической поддержкой, прибавив внутри дня более 1%. В целом на рынках практически не было сомнений в том, что ОПЕК будет демонстрировать исключительно оптимистичную риторику, чтобы подогреть интерес к котировкам, которые в последнее время "заскучали" в диапазоне, пытаясь определиться с четким вектором движения. В краткосрочной перспективе вектор задан – цены ускорили восхождение. Однако фундаментальных оснований для стабилизации актива на более высоких уровнях, скажем, в районе 58, сейчас по-прежнему нет. Заявления генсека ОПЕК скорее походят на вербальную интервенцию, нежели на откровенные заявления. Возрадовавшись оптимистичным заявлениям, рынок полностью проигнорировал спекуляции на тему роста экспорта из стран, входящих в картель. По данным авторитетной компании Petro-Logistics, в первой половине февраля ОПЕК нарастила объемы экспорта энергоносителей после "показательного" снижения в первый месяц действия соглашения. Даже без конкретных цифр становится ясно, что слова ОПЕК не стоит принимать "слишком близко к сердцу", и лишь время покажет, на сколько хватит усилий и терпения производителей, которым приходится жертвовать своей долей рынка, пока американские сланцевые компании активно наращивают добычу. "Сегодня об успехах картеля отчитается технический Комитет по мониторигну исполнения условий венских договоренностей. Скорее всего, мы снова услышим шквал позитивных новостей и цифр. И это может поднять новую волну роста котировок Brent, которые в этом случае нацелятся на уровень 58 долл./барр. И в ближайшие дни на этом фоне актив даже может переместиться в более высокий диапазон. Но головокружительного и устойчивого ралли ждать не стоит. Слишком рано оценивать успехи и эффективность сделки, до завершения которой еще больше четырех месяцев", - заключает специалист eToro.
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22 февраля 2017 года 11:25
При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк
"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 11:16
Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
"Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на отметке 1,053 даже несмотря на довольно интересную статистику, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Так, вчерашние данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми при этом индексы PMI для ЕС,... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:50
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:37
На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:09
"Рассчитываем на слабо позитивное движение индекса ММВБ при открытии торгов с попыткой возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня. Ключевым фактором, который определит закрытие торгового дня, все же пока, по нашему мнению, остается динамика рублевой цены на нефть", - указывают специалисты... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:00
"На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:56
о прогнозу специалистов ИК "Атон", в среду индекс РТС начнет торги с роста на 0,5%. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:50
Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:47
"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:45
В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:42
Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:26
"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок... читать дальше
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