В первой половине дня доллар/рубль может опуститься ниже 57,40 руб. - InstaForex

"Brent не смогла пройти отметку 57, но сегодня может предпринять еще одну попытку ее пробоя. Поддержку сырьевому сегменту может оказать свежая порция позитивных новостей уже со стороны технического комитета ОПЕК по мониторингу исполнения соглашения. В случае успешного тестирования максимумов в районе 57,40 долл./барр. нефть нацелится на уровень 58. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку волну роста может сменить фиксация прибыли. В случае реализации такого сценария в первой половине дня доллар/рубль может опуститься ниже поддержки 57,40 руб., но к вечеру не исключено возвращение котировок на исходные позиции", - указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.