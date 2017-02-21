Рубль после утреннего роста стабилизировался вслед за приостановкой роста нефтяных цен

Москва. 21 февраля. Доллар США и евро отошли от дневных минимумов к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль, укрепившись в начале дня, к вечеру стабилизировался на фоне приостановки роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике падения доллар опускался до 57,48 руб./$1). Евро при этом стоил 60,78 руб./EUR1, снизившись на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 48 копеек, до 59,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро, наблюдавшееся в основном в первой половине дня вторника, связано с ростом цен на нефть и начавшимся периодом налоговых платежей. При этом ближе к вечеру рост на нефтяном рынке понемногу стал выдыхаться, что привело к небольшому отскоку доллара и евро от дневных минимумов.

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. "Соглашение о сокращении добычи идет очень неплохо. Нам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90%. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы увидим в странах ОПЕК еще более высокие данные по соглашению о сокращении", - сказал он. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,12% - до $56,81 за баррель (на пике роста нефть достигала $57,3 за баррель). Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,41% - до $54,54 за баррель.

По словам начальника отдела конверсионных операций Металлинвеста Александра Панасенко, во вторник рубль укреплялся в основных парах с долларом и евро, причем евро падал сильнее, чем доллар, в течение всей сессии. "Котировки евро в паре с рублем снизились более чем на 1%, что можно связать с заметным ослаблением евро на мировом валютном рынке. Доллар также снижался к рублю в течение всей сессии, однако более умеренными темпами. Минимальные значения пары в ходе торгов были достигнуты на отметке в 57,48 руб./$1", - отметил он.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков полагает, что повышенный спрос на российские рубли объясняется ростом цен на нефть и необходимостью уплаты налогов 27-28 февраля. "До начала следующей недели у российской валюты почти нет поводов для ослабления, но в начале марта можно ожидать небольшую волну фиксации прибыли", - полагает он.

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова, напротив, считает, что поскольку остатки денежных средств на корсчетах в ЦБ РФ выглядят вполне достаточными, спрос на рубли в рамках очередного налогового периода в России в феврале выглядит скромным. Следовательно, делает вывод аналитик, "со стороны этого драйвера поддержка рублю небольшая".

"Кроме того, очевидно, что некоторые из рублевых оптимистов начинают нервничать, получив ранее однозначные сигналы от российских властей по поводу стоимости национальной валюты. Бюджет, как ни крути, остается дефицитным, страна продолжает "проедать" мощности фондов, а они небезграничные", - считает А.Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 февраля на 23,77 копейки, до 57,859 руб./$1, и опустил курс евро на 48,97 копейки, до 61,209 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился всего на 1,33 копейки по отношению к пятнице и составил 57,7996 руб./$1 (в понедельник торги данными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 31,43 копейки по отношению к 20 февраля и составил 57,7719 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 601,336 млн, из которых $1 млрд 312,336 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 288,972 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 57,82 копейки по отношению к понедельнику - до 61,0873 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 74,1 копейки по отношению к 20 февраля и составил 60,9308 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR513,47 млн, из которых EUR226,475 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR286,995 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по отношению к предыдущему дню. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая, составив 10,41% и 10,44% годовых соответственно. Ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) остались на уровне предыдущего дня. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне 10,49% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на уровне 10,5% и 10,48% соответственно.

Банки разместили во вторник, 21 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 440 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,9% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 870 млрд рублей в среднем по ставке 9,96% годовых.

"На традиционном недельном депозитном аукционе Банк России почти вдвое сократил лимит по абсорбированию средств (по сравнению с предыдущей неделей) - до 440 млрд рублей. Предложенного лимита банкам вполне хватило, хотя еще неделю назад кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ вдвое большую сумму. Причиной сокращения лимита ЦБ и объема предложения со стороны банков являются предстоящие в конце месяца крупные налоговые выплаты и погашения", - отметили аналитики ИК "Велес Капитал".