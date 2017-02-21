Цены евробондов РФ во вторник держатся на стабильно высоком уровне на фоне слегка снижающихся UST

Москва. 21 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне на фоне слегка снижающихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК не изменилась к уровню закрытия понедельника, составив 120,15% от номинала, что соответствует доходности 2,37% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:20 МСК снизилась относительно итогов 17 февраля (в понедельник торги не проводились в связи с праздничным днем в США) на 6 пунктов, составив 100,92% от номинала. Их доходность выросла на 2 пункта - до 1,59% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 2 пункта и составил 78 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию всего на 1 базисный пункт - до 113,09% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,98% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 109,17% от номинала (доходность снизилась всего 0,5 пункта и составила 4,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 9 базисных пунктов, до 104,86% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,11% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов - до 107,62% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,56% годовых).

"Сектор российских валютных госооблигаций не показывает той позитивной динамики, которая отмечается на нефтяных площадках и на внутреннем валютном рынке. Ситуация на рынке больше напоминает консолидацию, нежели рост, так как повышение котировок отечественных евробондов незначительное и его вряд ли можно назвать тенденцией к росту. При этом активность торгов в целом низкая. Возможно, это связано с укороченной неделей, так как в понедельник не работала Америка, а с четверга не будут торговать российские участники рынка из-за праздничных дней в России. В последнее время вклад отечественных игроков в общую копилку торгов весьма значительный", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Таким образом, рынок мог бы быть и выше, учитывая позитивную внешнюю и внутреннюю конъюнктуру. Но низкая ликвидность и, соответственно, низкая активность торгов не дают сформироваться устойчивому тренду. А пока мы видим, что котировки даже "длинных" выпусков стоят в основном всего на 5-10 базисных пунктов выше уровня закрытия предыдущего дня", - отметил С.Агарзаев.

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. "Соглашение о сокращении добычи идет очень неплохо, - отметил генсек ОПЕК в ходе IP Week. - Нам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90%. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы увидим в странах ОПЕК еще более высокие данные по соглашению о сокращении". На этом фоне апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 МСК подорожали на 1,5% - до $57,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,77% - до $54,73 за баррель.