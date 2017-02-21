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21 февраля 2017 года 19:20

Рынок акций РФ подрос вслед за миром, лидировали ФСК и НОВАТЭК на сильных финотчетах

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой заявлениями генсека ОПЕК; лидировали в росте бумаги "ФСК ЕЭС" и "НОВАТЭКа", поддержку которым оказали сильные финотчеты.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2127,72 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1161,65 пункта (+1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 57,7 рубля (-0,25 рубля), минимум дня - 57,48 рубля.

Акции "ФСК ЕЭС" выросли на 3,8% - до 0,249 рубля при объеме торгов более 1,212 млрд рублей. Чистая прибыль ФСК по РСБУ по итогам 2016 года выросла почти в 6 раз, до 106 млрд рублей.

Акции "НОВАТЭКа" подорожали на 3,2% - до 779 рублей. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в четвертом квартале по МСФО выросла в годовом выражении в 4 раза - до 59,45 млрд рублей, что превысило консенсус-прогноз "Интерфакса" на уровне 55,8 млрд рублей.

Акции "Россетей" (MOEX: RSTI) во вторник подросли на 0,3% после падения накануне на 3,6% на слухах, что Минэнерго предлагает выплатить компании и ее "дочкам" дивиденды в размере 25% чистой прибыли по РСБУ. Эту информацию во вторник подтвердил глава "Россетей" Олег Бударгин, заявивший, что компания считает разумным выплатить за 2016 год дивиденды в размере 25% прибыли по РСБУ.

Также выросли во вторник акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%).

Рынки США накануне не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник выросли Япония и Китай, плюсуют Европа (S&P 350, DAX прибавляют 0,8-1,3%, FTSE просел на 0,1%) и продолжился подъем индексов к новым максимумам в США (индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Позитивом для Европы стал сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, который в феврале неожиданно вырос и обновил максимум за 70 месяцев. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в феврале подскочил с 54,4 пункта до 56 пунктов, хотя аналитики ожидали снижения до 54,3 пункта.

Между тем опасения инвесторов вызывают предстоящие во Франции выборы, а также направление политики президента США Дональда Трампа (в частности, ожидается раскрытие планов по налоговой реформе), что оказывает сдерживающее влияние на рынки, пишет The Wall Street Journal.

В США во вторник вышла слабая статистика Markit Economics по деловой активности за февраль: индексы деловой активности PMI в сфере услуг и производственном секторе снизились, при прогнозах роста.

Нефть во вторник ускорила рост и превышала $57 за баррель Brent на заявлениях генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо об уверенности в сохранении высокого уровня исполнения соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, нефтяникам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90%, и есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

"Уровень готовности исполнения обязательств в ОПЕК и не-ОПЕК является беспрецедентным. Это вселяет уверенность, что высокий уровень исполнения обязательств будет сохраняться", - заявил он.

В то же время М.Баркиндо отметил, что несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - добавил он.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,72 за баррель (+1%), мартовская цена WTI - $54,46 за баррель (+1,3%).

Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт нефти на 244 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative. Добыча в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Благодаря этому Россия впервые с прошлого марта вернула себе статус крупнейшего в мире нефтедобытчика с показателем 10,49 млн б/с.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, индекс ММВБ вырос, несмотря на укрепляющийся вторую сессию подряд рубль, поддержку рынку акций оказала подорожавшая нефть на фоне заявлений генсекретаря ОПЕК о "беспрецедентном уровне готовности исполнения обязательств по сокращению добычи странами как ОПЕК, так и не-ОПЕК". Более того, во вторник стартует двухдневная встреча техсовета ОПЕК по обсуждению выполнения договоренностей по добыче, от которой все ждут подтверждения вышеуказанных заявлений.

На этом фоне в лидерах роста выступили акции компаний нефтегазового сектора, а бумаги "НОВАТЭКа" поддержали также ожидания, что в ходе очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 акции "НОВАТЭКа" заменят бумаги "Магнита" в списке бумаг с наибольшим весом.

Главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов также полагает, что основной позитив на рынок акций внесла нефть, протестировавшая 2-недельные максимумы в районе $57 за баррель на новой волне оптимизма в отношении выполнения договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. В ближайшие дни технический комитет картеля отчитается об успехах производителей, и вероятно, подтвердит, что обязательства выполняются почти на 100%. Это способно придать дополнительные силы активу, но оптимизм в отношении действий ОПЕК уже преимущественно заложен в цену, причем именно этот фактор удерживал Brent на плаву в последнее время. Так что даже в случае дальнейшего развития "бычьего" импульса котировкам вряд ли удастся совершить уверенный пробой вышеупомянутого психологического сопротивления.

Что касается внешнего фона, здесь преобладает оптимистичный настрой, который также оказывает российским индексам определенную поддержку. Европейские индексы подросли после выхода благоприятной статистики по деловой активности в еврозоне и Германии. Исключение составил просевший британский индекс FTSE после публикации финансовых результатов HSBC. По итогам 2016 года прибыль крупнейшего банка в Европе упала на 62% из-за политических потрясений в ЕС и выхода Британии из состава Евросоюза.

Несмотря на наличие аргументов в пользу дальнейших покупок, российские инвесторы не торопятся принимать важные торговые решения. Одним из сдерживающих факторов служит короткая предпраздничная неделя - перед длинными выходными участники рынка, как правило, предпочитают не рисковать. Так, если котировки нефти не смогут закрепить успех, то к вечеру в среду индекс ММВБ может снова оказаться под давлением. Впрочем, если индекс удержится над ключевой зоной 2100 пунктов, шансы на новые попытки восстановления сохранятся, считает эксперт.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отметил коррекционное восстановление акций "Россетей" и ее "дочек" после провала в начале недели на новостях, что Минэнерго предлагает дочерним компаниям "Россетей" выплатить 25% прибыли по РСБУ в виде дивидендов с возможностью их увеличения. На рынке пока еще сохраняются иллюзии, что энергетики все же будут выплачивать половину прибыли в виде дивидендов.

Ситуация на рынке нефти остается позитивной, при этом рекордные объемы длинных позиций в Лондоне и Нью-Йорке не смущают спекулянтов. ОПЕК+ соблюдает на 90% взятые обязательства по сокращению добычи, а темпы увеличения производства в США оказались незначительными в сравнении с ростом количества активных буровых. В конце декабря число активных буровых выросло до 523 единиц при добыче 8,766 млн б/с, а к середине февраля число работающих буровых составило уже 597 единиц, но добыча выросла лишь до 8,77 млн б/с. Более того, в Goldman Sachs ожидают, что средний показатель добычи в 2017 году будет на 130 тыс. б/с больше, чем в 2016 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+16,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%).

Просели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-19,2%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-14%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-8,8% и -10,3% "префы"), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-5,1%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,8 млрд рублей (из них 6,626 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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