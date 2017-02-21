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Главная / Мнения аналитиков / Вряд ли можно рассчитывать на новые максимумы по отечественной валюте - ИК "Велес Капитал"
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21 февраля 2017 года 19:09
Вряд ли можно рассчитывать на новые максимумы по отечественной валюте - ИК "Велес Капитал"
"На традиционном недельном депозитном аукционе Банк России почти вдвое сократил лимит по абсорбированию средств (по сравнению с предыдущей неделей) — до 440 млрд руб., - указывает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Предложенного лимита банкам вполне хватило, хотя еще неделю назад кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ вдвое большую сумму. Причиной сокращения лимита ЦБ и объема предложения со стороны банков являются предстоящие в конце месяца крупные выплаты и погашения. На валютном рынке в середине дня доллар пытался удержаться на уровне 58 руб., однако это ему так и не удалось, после чего рубль укрепился почти до 57,5 руб. вслед за ростом нефтяных котировок. Впрочем, одновременно с ростом цена на нефть наблюдалось и укрепление индекса доллара, что несколько сдерживало позиции отечественной валюты, которая к концу рабочего дня скорректировалась до 57,8 против доллара". В среду банкам предстоит погашение 3 млрд долл. по операциям валютного РЕПО с ЦБ, однако спроса на валютную ликвидность в связи с данным событием можно не ожидать, так как 2,8 млрд долл. банки уже рефинансировали на новом аукционе, прошедшем в понедельник. Одновременно до конца месяца можно ожидать усиления спроса на рублевую ликвидность: после длинных выходных банкам предстоят крупные налоговые перечисления в бюджет, в рамках которых отток ликвидности за два дня может превысить 600 млрд руб. Кроме того, в конце месяца кредитные организации возвращают Росказначейству порядка 378 млрд руб. по срочным операциям РЕПО с ОФЗ. "В результате нельзя исключать дальнейшего роста межбанковских ставок вплоть до уровня 10,5% годовых и выше. Динамика рубля, тем не менее, уже «опередила» все вышеперечисленные события, поэтому пока вряд ли можно рассчитывать на новые максимумы по отечественной валюте," - заключает эксперт ИК.
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22 февраля 2017 года 11:25
При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк
"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 11:16
Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
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.22 февраля 2017 года 10:50
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:37
На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
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.22 февраля 2017 года 10:09
"Рассчитываем на слабо позитивное движение индекса ММВБ при открытии торгов с попыткой возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня. Ключевым фактором, который определит закрытие торгового дня, все же пока, по нашему мнению, остается динамика рублевой цены на нефть", - указывают специалисты... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:00
"На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:56
о прогнозу специалистов ИК "Атон", в среду индекс РТС начнет торги с роста на 0,5%. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:50
Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:47
"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:45
В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:42
Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:26
"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок... читать дальше
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