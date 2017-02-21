Вряд ли можно рассчитывать на новые максимумы по отечественной валюте - ИК "Велес Капитал"

"На традиционном недельном депозитном аукционе Банк России почти вдвое сократил лимит по абсорбированию средств (по сравнению с предыдущей неделей) — до 440 млрд руб., - указывает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Предложенного лимита банкам вполне хватило, хотя еще неделю назад кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ вдвое большую сумму. Причиной сокращения лимита ЦБ и объема предложения со стороны банков являются предстоящие в конце месяца крупные выплаты и погашения. На валютном рынке в середине дня доллар пытался удержаться на уровне 58 руб., однако это ему так и не удалось, после чего рубль укрепился почти до 57,5 руб. вслед за ростом нефтяных котировок. Впрочем, одновременно с ростом цена на нефть наблюдалось и укрепление индекса доллара, что несколько сдерживало позиции отечественной валюты, которая к концу рабочего дня скорректировалась до 57,8 против доллара".

В среду банкам предстоит погашение 3 млрд долл. по операциям валютного РЕПО с ЦБ, однако спроса на валютную ликвидность в связи с данным событием можно не ожидать, так как 2,8 млрд долл. банки уже рефинансировали на новом аукционе, прошедшем в понедельник. Одновременно до конца месяца можно ожидать усиления спроса на рублевую ликвидность: после длинных выходных банкам предстоят крупные налоговые перечисления в бюджет, в рамках которых отток ликвидности за два дня может превысить 600 млрд руб. Кроме того, в конце месяца кредитные организации возвращают Росказначейству порядка 378 млрд руб. по срочным операциям РЕПО с ОФЗ.

"В результате нельзя исключать дальнейшего роста межбанковских ставок вплоть до уровня 10,5% годовых и выше. Динамика рубля, тем не менее, уже «опередила» все вышеперечисленные события, поэтому пока вряд ли можно рассчитывать на новые максимумы по отечественной валюте," - заключает эксперт ИК.