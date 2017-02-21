Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря уверенно растущей нефти

Москва. 21 февраля. Доллар США и евро снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 57,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,74 руб./EUR1, снизившись на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 54,5 копейки, до 59,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 февраля на 23,77 копейки, до 57,859 руб./$1, и опустил курс евро на 48,97 копейки, до 61,209 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на дневных торгах 21 февраля связано с ростом цен на нефть и начавшимся периодом налоговых платежей. При этом более сильные темпы снижения европейской валюты, наблюдаемые днем во вторник, обусловлены общим ослаблением евро на мировом валютном рынке.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают сокращения поставок углеводородов на мировой рынок из-за совместных действий ОПЕК и других крупнейших производителей. Рынки ждут, что по итогам начинающейся 21 февраля двухдневной встречи технического совета ОПЕК будет подтверждено выполнение соглашения о сокращении добычи. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,64% - до $57,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,75% - до $54,72 за баррель.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, основную поддержку рублю оказывают цены на нефть и продажи валютной выручки со стороны экспортеров. "Также сохраняется позитив на международных рынках, связанный с ожиданиями позитивной информации от нового президента США в отношении налоговой реформы. Детали пока не были озвучены, но игроки надеются, что на следующей неделе Дональд Трамп в своем выступлении даст больше информации", - отметил он.

Аналитик банка Зенит Владимир Евстифеев подчеркнул, что пока рубль находится в достаточно комфортных условиях, в том числе, на фоне роста цен на нефть. "Цены на нефть растут на признаках реального выполнения странами соглашения ОПЕК+. Внутренних рисков у рубля пока немного. Власти озабочены его недавним укреплением, однако пока не готовы предпринимать шагов для выравнивания курсов до более комфортных с точки зрения бюджетных показателей. Впереди также налоговый период с оставшимся объемом платежей на уровне 0,6 трлн рублей. С учетом приближающихся длинных выходных, активизации экспортеров стоит ожидать уже в ближайшие пару дней. Ситуация на мировых площадках остается волатильной, что заставит их продавать валюту даже при текущих низких уровнях обменных курсов", - полагает он.

Аналитик компании Альпари Владислав Антонов считает, что до конца недели рубль будет получать поддержку от экспортеров, так как пик налоговых платежей придется на 27-28 февраля. Он также считает, что эффект от вербальных заявлений представителей правительства уже сошел на нет. "Нужна новая серия высказываний о нанесении ущерба экономике России сильным рублем, иначе он продолжит ралли в рамках высокодоходной стратегии carry trade, которую используют зарубежные инвесторы", отметил В.Антонов.

Аналитики ИК "Велес Капитал", напротив, не исключили, что основная часть банков, скорее всего, уже аккумулировала необходимый объем рублевой ликвидности, поэтому дополнительной поддержки от данного события рубль, по всей видимости, уже не получит.

По мнению аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, факторы, способствующие укреплению нацвалюты, имеют временный характер. "На наш взгляд текущая крепость российской валюты в существенной мере вызвана временными факторами, которые будут ослаблять свое действие, и в марте внимание рынка вернется к покупкам валюты со стороны Минфина. Есть и другие "факторы риска" для рубля в марте, среди них более высокий объем внешних погашений, а также возможность повышения ставки ФРС, которое традиционно оказывает негативное воздействие на рынки развивающихся валют", - считает она.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по отношению к предыдущему дню. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая, составив 10,41% и 10,44% годовых соответственно. Ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) остались на уровне предыдущего дня. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне 10,49% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на уровне 10,5% и 10,48% соответственно.

Банки разместили во вторник, 21 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 440 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,9% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 870 млрд рублей в среднем по ставке 9,96% годовых.

"На сегодняшнем аукционе ЦБ ожидаемо снизил лимит привлекаемых средств до 440 млрд рублей (при погашении 834 млрд рублей, размещенных на прошлом аукционе). Подобное решение, на наш взгляд, полностью мотивировано значительным прогнозируемым оттоком ликвидности в период выплат по основным налогам (27 февраля) - регулятор оценил средний отток по бюджетному каналу за неделю в 297 млрд рублей", - отметили аналитики Райффайзенбанка.