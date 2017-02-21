.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря уверенно растущей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
Шкала налога на доходы физлиц останется плоской, но ставка вырастет
"Ведомостям" стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина – последние готовят собственные программы реформ. Экономисты сходятся во мнении, что...
 
Против главы "Почты России" могут возбудить еще одно уголовное дело
Как стало известно "Коммерсанту", прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. По мнению надзорного...
 
Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тыс. россиян
Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее Минэкономразвития предлагает модифицированный вариант программы с участием негосударственных пенсионных...
 
21 февраля 2017 года 15:45

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря уверенно растущей нефти

Москва. 21 февраля. Доллар США и евро снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 57,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,74 руб./EUR1, снизившись на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 54,5 копейки, до 59,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 февраля на 23,77 копейки, до 57,859 руб./$1, и опустил курс евро на 48,97 копейки, до 61,209 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на дневных торгах 21 февраля связано с ростом цен на нефть и начавшимся периодом налоговых платежей. При этом более сильные темпы снижения европейской валюты, наблюдаемые днем во вторник, обусловлены общим ослаблением евро на мировом валютном рынке.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают сокращения поставок углеводородов на мировой рынок из-за совместных действий ОПЕК и других крупнейших производителей. Рынки ждут, что по итогам начинающейся 21 февраля двухдневной встречи технического совета ОПЕК будет подтверждено выполнение соглашения о сокращении добычи. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,64% - до $57,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,75% - до $54,72 за баррель.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, основную поддержку рублю оказывают цены на нефть и продажи валютной выручки со стороны экспортеров. "Также сохраняется позитив на международных рынках, связанный с ожиданиями позитивной информации от нового президента США в отношении налоговой реформы. Детали пока не были озвучены, но игроки надеются, что на следующей неделе Дональд Трамп в своем выступлении даст больше информации", - отметил он.

Аналитик банка Зенит Владимир Евстифеев подчеркнул, что пока рубль находится в достаточно комфортных условиях, в том числе, на фоне роста цен на нефть. "Цены на нефть растут на признаках реального выполнения странами соглашения ОПЕК+. Внутренних рисков у рубля пока немного. Власти озабочены его недавним укреплением, однако пока не готовы предпринимать шагов для выравнивания курсов до более комфортных с точки зрения бюджетных показателей. Впереди также налоговый период с оставшимся объемом платежей на уровне 0,6 трлн рублей. С учетом приближающихся длинных выходных, активизации экспортеров стоит ожидать уже в ближайшие пару дней. Ситуация на мировых площадках остается волатильной, что заставит их продавать валюту даже при текущих низких уровнях обменных курсов", - полагает он.

Аналитик компании Альпари Владислав Антонов считает, что до конца недели рубль будет получать поддержку от экспортеров, так как пик налоговых платежей придется на 27-28 февраля. Он также считает, что эффект от вербальных заявлений представителей правительства уже сошел на нет. "Нужна новая серия высказываний о нанесении ущерба экономике России сильным рублем, иначе он продолжит ралли в рамках высокодоходной стратегии carry trade, которую используют зарубежные инвесторы", отметил В.Антонов.

Аналитики ИК "Велес Капитал", напротив, не исключили, что основная часть банков, скорее всего, уже аккумулировала необходимый объем рублевой ликвидности, поэтому дополнительной поддержки от данного события рубль, по всей видимости, уже не получит.

По мнению аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, факторы, способствующие укреплению нацвалюты, имеют временный характер. "На наш взгляд текущая крепость российской валюты в существенной мере вызвана временными факторами, которые будут ослаблять свое действие, и в марте внимание рынка вернется к покупкам валюты со стороны Минфина. Есть и другие "факторы риска" для рубля в марте, среди них более высокий объем внешних погашений, а также возможность повышения ставки ФРС, которое традиционно оказывает негативное воздействие на рынки развивающихся валют", - считает она.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по отношению к предыдущему дню. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая, составив 10,41% и 10,44% годовых соответственно. Ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) остались на уровне предыдущего дня. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне 10,49% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на уровне 10,5% и 10,48% соответственно.

Банки разместили во вторник, 21 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 440 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,9% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 870 млрд рублей в среднем по ставке 9,96% годовых.

"На сегодняшнем аукционе ЦБ ожидаемо снизил лимит привлекаемых средств до 440 млрд рублей (при погашении 834 млрд рублей, размещенных на прошлом аукционе). Подобное решение, на наш взгляд, полностью мотивировано значительным прогнозируемым оттоком ликвидности в период выплат по основным налогам (27 февраля) - регулятор оценил средний отток по бюджетному каналу за неделю в 297 млрд рублей", - отметили аналитики Райффайзенбанка.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2017 года 11:25
При нейтральном характере новостного фона котировки ОФЗ продолжат консолидироваться до конца недели - Промсвязьбанк
"Сегодня на аукционах размещаются 2 выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу: 6-летний 26220 (20 млрд руб.) и 15-летний 26218 (10 млрд руб.). Полагаем, что в условиях пониженной торговой активности и слабой динамики котировок за последнюю неделю реализовать весь объем без премий в...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 11:16
Сегодня и в начале следующей недели рубль сохранит поддержку от продаж валюты под налоги - "Нордеа Банк"
"Курс доллара против евро в последние дни стабилизировался на отметке 1,053 даже несмотря на довольно интересную статистику, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Так, вчерашние данные по PMI США оказались хуже ожиданий и выглядели довольно слабыми при этом индексы PMI для ЕС,...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 10:50
Deutsche Bank поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа до "покупать" и оценку на 13%
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 10:37
Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"
На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 10:09
По индексу ММВБ возможна попытка возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня - Промсвязьбанк
"Рассчитываем на слабо позитивное движение индекса ММВБ при открытии торгов с попыткой возврата в зону 2140-2150 пунктов внутри дня. Ключевым фактором, который определит закрытие торгового дня, все же пока, по нашему мнению, остается динамика рублевой цены на нефть", - указывают специалисты...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 10:00
Ожидаем роста индекса ММВБ на открытии торгов - Банк "Глобэкс"
"На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:56
Индекс РТС немного подрастет - ИК "Атон"
о прогнозу специалистов ИК "Атон", в среду индекс РТС начнет торги с роста на 0,5%.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:50
На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики
Москва. 22 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:47
Индекс ММВБ попробует вернуться выше отметки 2140 пунктов - "Открытие Брокер"
"Утро на российском рынке акций может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: позитив с невысокой активностью
В среду аналитики предполагают позитивное открытие отечественного рынка акций. Перед длинными выходными активность инвесторов будет невысокой.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:44
Нефть подорожала во вторник почти на 1%
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:42
Фондовые индексы могут продолжить движение вверх - ИФ "Олма"
Сегодня в начале торгов по российским индексам возможно продолжение вчерашнего коррекционного движения вверх. Однако, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, с точки зрения технического анализа, дневная тенденция вниз не изменилась. В ночь с 22 на 23 февраля MSCI...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 09:26
Рынок акций откроется в среду нейтрально - Инвестиционная палата
"Среда начнется нейтральным изменением котировок. Завтра российские биржи закрыты на празднование 23 февраля, что может оказать сдерживающее влияние на активность отечественных инвесторов. В перспективе следующих сессий ждем попытки развить снижение к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Если рынок...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.