Альфа-банк снизил оценку GDR Ленты на 4%, сохранив рейтинг "покупать"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" (MOEX: LNTA) с $9,3 до $8,9 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы пересмотрели модель оценки "Ленты", отразив в ней понижение наших прогнозов по выручке и рентабельности ритейлера на 2017-2018 годы, что привело к изменению прогнозной стоимости бумаг компании", - говорится в обзоре.

Между тем эксперты банка считают недавнее снижение котировок GDR "Ленты" привлекательной возможностью для их покупки. Рыночная стоимость депозитарных расписок "Ленты" обладает потенциалом роста в 23% до нового целевого уровня.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $8,74 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,2 за штуку.