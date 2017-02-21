На этой неделе доллар получает поддержку против евро от размещений Казначейства США - ВТБ 24

"Итак, в США закончились выходные, рынок снова начинает расторговываться, и вторник начался со снижения по паре евро-доллар ниже отметки 1.06, в моменте 1.0575, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - При этом на этой неделе во вторник размещается 2-летних нот на 26 млрд долл., в среду 5-летних нот на 34 млрд. долл. и 2-летних нот FRN на 13 млрд долл., в четверг 7-летних нот на 28 млрд. долл. (предлагаемые объемы точно такие же, как на серии месяц назад). Как видно, пик предлагаемых объемов приходится на среду. Несмотря на то, что мы говорили о нашей уверенности падения доллара в среднесрочной перспективе, локально ситуация все-таки развивается таким образом, что доллар, видимо, опять будет расти к аукционам Казначейства США. Негативное для евро-доллара начало вторника, на наш взгляд, говорит о том, что под размещения будет попытка собрать стопы ниже отметки 1.05. Мы полагаем, что евро-доллар может на этой неделе опуститься вплоть до 1.0430, прежде чем возобновит рост. Особо подчеркнем, что никаких других соображений, кроме спекулятивных, за начатым ростом доллара мы не видим. Фьючерсы на ставки, которые на прошлой неделе начали учитывать вероятность повышения ставки в марте на уровне 42%, в понедельник скатились до 32%, в моменте чуть приподнялись и торгуются на 36%, так что с прошлой недели они вообще снизились, что должно было бы играть против доллара, но на этой неделе доллар только растет".

Также эксперт отметил, что в среду в 22:00 Мск публикуются протоколы последнего заседания ФРС, так что, видимо, евро-доллар будут гнать вниз до новости, а потом выкупят против новости, как это обычно бывает. Что касается рубля, то он демонстрирует на этой неделе рост, на этой неделе доллар-рубль опускался до 57.73 благодаря росту нефти к 56.50. Кстати, обратная корреляция между курсом евро-доллара и нефтью в последнее время встречается часто. Для нефти это хороший сигнал, это значит на рынке дефицит долларов под покупки активов. Но растет, естественно, не только нефть, и американский фондовый рынок, и сырьевые металлы. Так что для рубля текущая ситуация крайне благоприятна, коррекция на доллар-рубле, по всей видимости, закончилась, пойдет снова снижение, а евро-рубль пойдет вниз тем более. На евро-долларе мы ждем возврата к 1.08, и далее роста к 1.10 в начале марта.