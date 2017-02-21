Налоги и нефть поддерживают рубль - "Аналитика Онлайн"

Российский рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть, а также благодаря налоговой неделе, комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Поддержку российской валюте сегодня оказывает дорожающая нефть, которая превысила отметку 56 долларов за баррель. В случае продолжения роста черного золота, мы вполне можем увидеть в ближайшее время прорывы в район 59 - 60 долларов за баррель. Это может оказать очень существенную поддержку курсу национальной валюты, что позволит доллар/рублю и евро/рублю продолжить нисходящий тренд в ближайшие несколько недель, а может быть даже несколько месяцев. Также локальную поддержку российской валюте оказывает налоговая неделя. Экспортерам необходимо уплатить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Именно благодаря этому рублю удалось пробиться ниже отметки в 58 рублей за одну единицу американской валюты.

Во вторник утром торги на московской бирже проходят в районе 57 рублей 90 копеек за доллар, евро торгуется в районе 61 рубля 25 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на уровне 56 долларов 50 центов.

"По всей видимости, спекулянты на рынке энергоносителей решили не останавливаться на достигнутом. Сейчас котировки черного золота подают все признаки продолжения восходящего тренда. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы преодолеем 57 долларов за баррель и нацелимся на 59 – 60 долларов. Это будет оказывать поддержку российскому рублю и мы сможем увидеть повторные прорывы в район 56,50, а может быть даже в район 55 рублей за доллар. Трейдерам, которые открывали позиции на покупку по нашим рекомендациям, мы рекомендуем присмотреться к закрытию сделок в районе текущих цен (57,90) и уйти на предстоящие длительные выходные без открытых позиций", - заключает эксперт.