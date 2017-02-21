Для покупки рекомендуем бумаги "Лукойла" с целью 3400 на горизонте месяца - ИК "Фридом Финанс"

"На фондовом рынке мало интересных идей. Для покупки рекомендуем бумаги "Лукойла" с целью 3400 на горизонте месяца. Для открытия "короткой" позиции стоит рассмотреть бумаги НЛМК, цель коррекции по ним - 110 руб. в течение 2-3 недель. Рассчитываю на приостановление коррекции в акциях "Татнефти" и ГМК "Норникеля", в ближайшие дни их динамика может быть "лучше рынка". В акциях ФСК сегодня наблюдается разворот, возможно, это связано с тем, что вчера из бумаги вышел один игрок, и котировки перестали быть под давлением. Однако рассчитывать на заметный рост в этой бумаге, на мой взгляд, не стоит, вероятнее всего, спекулятивный отскок будет краткосрочным. Индекс ММВБ находится вблизи уровня поддержки, в качестве которой выступает 100-дневная средняя. В случае ее пробития вероятно движение к 2030 пунктам к середине марта", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.