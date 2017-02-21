Положение российской валюты в существенной мере вызвано временными факторами - "Нордеа Банк"

"Рубль, как мы и ожидали, на неделе показывает себя довольно сильно. Тем не менее, с началом марта ситуация может несколько поменяться. На наш взгляд, текущая крепкость российской валюты в существенной мере вызвана временными факторами, которые будут ослаблять свое действие, и в марте внимание рынка вернется к покупкам валюты со стороны Минфина. Есть и другие "факторы риска" для рубля в марте, среди них более высокий объем внешних погашений, а также возможность повышения ставки ФРС, которое традиционно оказывает негативное воздействие на рынки развивающихся валют. Сегодня же ожидаем курс в коридоре 57,7-58 за доллар", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.