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21 февраля 2017 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел по ММВБ из-за укрепления рубля, растет ФСК на сильном отчете

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти, дорожают бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) на возросших объемах на сильном отчете за 2016 год.

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти, дорожают бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) на возросших объемах на сильном отчете за 2016 год.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2114,89 пункта (-0,2%, минимум дня - 2111,55 пункта), индекс РТС - 1149,84 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 57,93 рубля (-0,02 рубля), утренний минимум - 57,72 рубля.

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%).

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), и подскочили акции "ФСК ЕЭС" (+2,9%) на высоких объемах торгов (0,595 млрд рублей - второе место после Сбербанка (MOEX: SBER)).

Чистая прибыль ФСК по РСБУ по итогам 2016 года выросла почти в 6 раз, до 106 млрд рублей.

Накануне бумаги "РусГидро", ФСК, "Россетей" потеряли в цене 2-6% на слухах о планах выплаты невысоких дивидендов за 2016 год. Так, в понедельник стало известно, что министерство энергетики РФ выступает за размер дивидендов для структур "Россетей" в 25% от чистой прибыли по РСБУ, о чем сообщил журналистам источник, знакомый с позицией ведомства.

Рынки США накануне не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (но выросли Япония и Китай), стагнирует Европа (FTSE, S&P 350, DAX изменяются в пределах 0,1%). Опасения инвесторов вызывают предстоящие во Франции выборы, а также направление политики президента США Дональда Трампа (в частности, ожидается раскрытие планов по налоговой реформе), что оказывает сдерживающее влияние на рынки, пишет The Wall Street Journal.

Нефть утром во вторник сохраняет позитивный импульс начала недели на фоне оптимизма инвесторов относительно выполнения странами-членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $56,5 за баррель (+0,6%), мартовская цена WTI - $54,17 за баррель (+0,7%).

Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт нефти на 244 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative. Добыча в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Благодаря этому Россия впервые с прошлого марта вернула себе титул крупнейшего в мире нефтедобытчика с показателем 10,49 млн б/с.

Рост цен на нефть сдерживают данные о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на минувшей неделе выросло на 6 единиц - до рекордных с октября 2015 года 597 штук. Эксперты прогнозируют, что добыча в Штатах может в среднесрочной перспективе вновь достичь рекордных 9,5 млн б/с.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что глобальный нефтяной рынок перейдет к дефициту в течение первого полугодия текущего года.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефтяные "быки" наращивают длинные позиции на фоне ожиданий, что ОПЕК (с января обязательства выполнены на 90%) и другие страны продолжат соблюдать условия сделки, заключенной в ноябре прошлого года, и что кaртель может продлить сроки и увеличить объемы сокращения добычи начиная с июля.

Еще одним подтверждением эффективности сделки о сокращении добычи стало снижение объемов экспорта "черного золота" из Саудовской Аравии в декабре (по сравнению с ноябрем), что позволило России занять первое место в мире по объемам добычи за период. Просадка накануне в сочетании с ростом цен на нефть создает возможности для покупок нефтяных акций.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рубль продолжает укрепляться на фоне повышенного спроса на него со стороны экспортеров, которым предстоит уплачивать налоги. Неделя будет короткой, и на эту конвертацию остается не так много дней.

Во вторник утром внешний фон относительно спокойный, а котировки нефти демонстрируют стабильность, что оказывает поддержку акциям. Из статистики можно обратить внимание на предварительные индексы деловой активности Германии (11:30 МСК), предварительные сводные индикаторы деловой активности в еврозоне (12:00), на выступление управляющего Банка Англии Марка Карни (13:00), цены производителей еврозоны (14:00), на данные о розничных продажах в РФ, а также по безработице (16:00), предварительные индексы деловой активности в США (17:45) и опережающие экономические индикаторы в США от Conference Board (18:00).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, на мировых рынках сохраняется повышенный аппетит к риску, что связано с ожиданиями налоговых послаблений в отношении корпоративного сектора США и дерегулирования финсектора, а также со снижением опасений, что в Европе оппозиция сможет выдвинуть единого кандидата на президентские выборы во Франции в апреле (инвесторы обеспокоены планами наиболее вероятного кандидата Марин Ле Пен запустить процесс выхода Франции из Евросоюза).

Опасения за исход выборов во Франции ослабили позиции евро и снизили доходность казначейских облигаций США в последние несколько дней. Сыграла в пользу снижения доходностей американских госбумаг и более скептическая позиция инвесторов по вопросу рефляции на фоне продвигаемых администрацией Д.Трампа стимулов: конкретики на этот счет за 2 месяца президентства так и не появилось.

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет публикация протокола февральского заседания ФРС, что может окончательно прояснить возможность повышения ставки в марте, а также выступления ряда глав ФРБ (во вторник выступят глава ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари и глава ФРБ Филадельфии П.Харкер). В конце недели будут представлены данные по рынку жилья в США и настроениями потребителей.

Российский рынок акций продолжает двигаться вниз по индексу ММВБ, нащупав локальную поддержку в районе 100-дневной скользящей средней, но продолжает консолидироваться по индексу РТС вблизи 50-дневной средней. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне.

По-прежнему не видно явных предпосылок для усиления коррекции индексов с текущих уровней, учитывая относительно невысокие оценки рынка к нефти, стабильно высокий спрос на высокодоходные активы на глобальных рынках и близость технических уровней поддержки. На этом фоне в ближайшие несколько дней ожидается небольшое восстановление индексов, но серьезного усиления покупок с текущих уровней не произойдет до тех пор, пока не сформируется более выразительное движение в ценах на нефть. Ключевым риском для динамики российских фондовых активов является курс рубля, который сохраняет потенциал укрепления в преддверии налоговых выплат и доходного carry trade.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-9,4%), ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (-5,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,2%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%).

Подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,8%), АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+6,4%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,6 млрд руб. (из них 0,596 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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