Торги во вторник будут проходить в рамках 57,50-58,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия биржевой сессии рубль продолжил попытки тестирования максимумов, достигнув значения 57,74 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Далее торговый диапазон сместился в сторону 57,80-57,95 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть – стоимость контрактов Brent повышалась к уровню 56,50 долл./баррель. Особых причин для роста нет, но спекулянты, пользуясь затишьем, пытаются двигать котировки выше, в район 60 долл./баррель. Также в пользу рубля играют продажи валютной выручки экспортерами. Также сохраняется позитив на международных рынках, связанный с ожиданиями позитивной информации от нового президента США в отношении налоговой реформы. Детали пока не были озвучены, но игроки надеются, что на следующей неделе Дональд Трамп в своем выступлении даст больше информации. Это ожидание пока что подогревает спрос на рисковые активы. Мы не ожидаем сегодня от рубля каких-то рекордных темпов роста. Скорее всего, торговый диапазон сильно не изменится, торги будут проходить в рамках 57,50-58,00 руб./долл".