Котировки ОФЗ, скорее всего, продолжат двигаться в рамках "бокового" тренда - Промсвязьбанк

"Полагаем, что фундаментальный потенциал для роста котировок рублевых облигаций в ближайшие недели по-прежнему остается ограниченным из-за ужесточения риторики ЦБ РФ по итогам февральского заседания. Увеличению спроса на российские активы не способствует и отсутствие какого-либо прогресса по смягчению санкций, на которое надеялись инвесторы с приходом к власти в США Д. Трампа. Напомним, что в рамках прошедшей в выходные Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США М. Пенс

заявил, о намерениях США продолжать "привлекать Россию к ответственности за невыполнение Минских соглашений". Сегодня мы ожидаем увеличения торговых оборотов на среднем и дальнем участке кривой ОФЗ, но "боковая" динамика котировок, скорее всего, сохранится. Для реализации на завтрашних аукционах Минфин, вероятно, вновь предложит комбинацию из среднесрочного или краткосрочного "флоатера "и "длинных" ОФЗ-ПД, которая позволила разместить весь запланированный объем величиной 40 млрд руб. на прошлой неделе с незначительными премиями в доходности к рынку", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.