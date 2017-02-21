Рост цен на золото будет недолгим - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, в целом за два зимних месяца золотые фиксинги подросли на 9,3%. Уже 20 февраля цена на драгоценный актив поднялась до уровня 1235,35 долларов за унцию. Однако такой рост может продлиться не долго. На февральском заседании федрезерва США было решено оставить ставку без изменений 0,5-0,75%, но согласно недавним заявлениям Джанет Йеллен, в ближайшие месяцы ставка может подвергнуться корректировке, поскольку, по словам главы ФРС, бездействие регулятора может обернуться для рынка большой проблемой и привести к рецессии. Как известно, повышение ставки ФРС поможет доллару укрепиться, и снизит цены на драгоценный актив. По моему мнению, в среднесрочной перспективе цена на металл может составить 1200-1250 долларов за тройскую унцию. Но, делая прогноз, я бы не забывал про реализацию реформ нового президента США, а также про Brexit, чья история длится до сих пор. Быть может, эти факторы снова заставят инвесторов сомневаться и искать защиту в золотых активах, что может поднять цену до уровня 1300 долларов за унцию до конца года".