Доллар может временно обосноваться под 58 рублями - InstaForex

"В ближайшее время наша валюта может попытаться отвоевать еще часть "очков" у доллара благодаря потенциальному укреплению нефти. Сегодня стартует двухдневная встреча технического совета ОПЕК в Кувейте, и по ходу этого мероприятия в сырьевом сегменте могут активизироваться спекуляции на тему успешной имплементации соглашения о сокращении добычи. На этом фоне Brent может подняться к максимумам вблизи отметки 57, что будет сопровождаться ослаблением пары доллар/рубль, которая может обосноваться под отметкой 58 рублей", - предполагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.