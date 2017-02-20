Рубль стабилизировался у отметки 58 руб./$1 вечером в понедельник после утреннего роста

Москва. 20 февраля. Рубль после утреннего умеренного повышения к вечеру понедельника стабилизировался на "Московской бирже" у отметки 58 руб./$1 в ходе спокойных торгов из-за праздничного дня в США.

Курс доллара США составил 58,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,65 руб./EUR1, понизившись на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 31 копейку, до 59,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен по отношению к доллару и евро в связи с отсутствием ярко выраженной динамики цен на нефть после утреннего роста, а также на фоне выходного дня в США в связи с празднованием Дня президентов.

Цены на нефть в понедельник стабилизировались в понедельник выше отметки $56 за баррель, что приблизительно на 0,5-0,6% выше уровня закрытия пятницы. Оптимизм участников торгов поддерживают данные о снижении добычи в странах ОПЕК. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в декабре сократился на 244 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с. Добыча нефти в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,61% - до $56,15 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 0,48% - до $53,71 за баррель.

По словам начальника управления продаж казначейских продуктов Абсолют банка Владимира Борисова, в целом в понедельник поддержку российской валюте продолжают оказывать несколько факторов. "Это улучшение состояния платежного баланса РФ, улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Moody's до "стабильного" и неослабевающий интерес западных игроков к carry trade", - подчеркнул он.

По словам начальника отдела валютных операций Росевробанка Романа Фролова, в понедельник торги на валютном рынке проходили в спокойном режиме, а основные движения в валютных парах следует ожидать лишь во вторник после возобновления работы американских площадок. "Из-за того, что в США праздничный день, торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на бирже не проводилось. При этом цены на нефть находятся выше пятничного закрытия, что вернуло рубль на позиции закрытия прошлой недели. ЦБ РФ продолжает покупать валюту для Минфина, поэтому в целом заметно поднять рубль даже на позитивной нефтяной динамике пока не удалось. Ждем завтрашних торгов", - отметил он.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский напоминает, что на предстоящей неделе для российских инвесторов полноценными являются всего два рабочих дня. "Это в преддверии пика налоговых выплат в начале следующей недели может способствовать умеренному росту спроса на рублевую ликвидность", - полагает аналитик.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков конкретизирует, что пик налоговых платежей придется на 27-28 февраля, и, как следствие, праздничные выходные в РФ сокращают период конвертации валютных средств. "Это обеспечит рублю поддержку на текущей неделе. К тому же эффект от вербальных интервенций представителей правительства постепенно иссякнет, если не будет новых заявлений. В остальном рубль остается одной из главных целей carry trade", - считает А.Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 февраля на 46,25 копейки, до 58,0967 руб./$1, и повысил курс евро на 24,91 копейки, до 61,6987 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК вырос на 9,21 копейки по отношению к пятнице и составил 57,9965 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 603,867 млн. Торги валютными контрактами на доллар расчетами "сегодня" 20 февраля не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 17,04 копейки по отношению к пятнице - до 61,6655 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника снизился на 3,64 копейки по отношению к 17 февраля и составил 61,6739 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR560,332 млн, из которых EUR298,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR262,383 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по отношению к предыдущему дню. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,43% годовых, а ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 10,46% годовых. При этом ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) либо остались на уровне предыдущего дня, либо слегка снизились. Так, ставка МБК на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 10,48% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 1 месяц остались неизменными на уровне 10,5% и 10,40% соответственно.

В понедельник ЦБ РФ провел аукцион прямого валютного РЕПО сроком на 28 дней. При общем объеме спроса в $2,953 млрд банки привлекли $2,8 млрд по средневзвешенной ставке 2,7831% годовых.