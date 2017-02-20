Рынок акций РФ обновил минимум ММВБ с конца ноября, лидировали в откате Россети с "дочками"

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение по большинству blue chips вопреки позитивной динамике внешних площадок и новостям об улучшении агентством Moody's прогноза рейтинга России; индекс ММВБ на закрытие торгов обновил минимум с конца ноября 2016 года, при этом лидировали в откате бумаги "Россетей" и "дочек" из-за слухов о низких дивидендах.

По итогам дня индекс ММВБ составил 2119,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1150,39 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,8%.

Доллар просел до 58,04 рубля (-0,38 рубля), минимум дня - 57,9 рубля.

В лидерах отката выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,4%), "Россетей" (-5,8% и -3,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,8%).

В понедельник стало известно, что министерство энергетики РФ выступает за размер дивидендов для структур "Россетей" в 25% от чистой прибыли по РСБУ, о чем сообщил журналистам источник, знакомый с позицией ведомства.

Он пояснил, что при принятии решения о выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от чистой прибыли оно распространяется на все "дочки" холдинга, а ситуация по компаниям "разная". "Предлагает в районе 25% по РСБУ", - сказал источник. При этом он пояснил, что в этой концепции сохраняется возможность, где решением совета директоров размер дивидендов может быть больше чем 25%.

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) просели на 1,5% на фоне новостей о допэмиссии обыкновенных акций, а впоследствии и возможном размещении привилегированных бумаг.

Лучше рынка в понедельник выглядели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2% и +0,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

В понедельник выросла фондовая Азия во главе с Китаем (+1,5%) вслед за рекордным завершением прошлой недели на Уолл-стрит. Япония в январе увеличила экспорт меньше прогнозов (на 1,3%) и зафиксировала дефицит торгового баланса выше ожиданий - 1,09 трлн иен. Вместе с тем на фоне восстановления цен на нефть импорт вернулся к росту после 24 месяцев сокращения и подскочил на 8,5% в годовом выражении, до 6,51 трлн иен.

Следом плюсует Европа (S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,6%, но FTSE просел на 0,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), подорожала нефть. В понедельник в США банки и финансовые рынки закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $56,15 за баррель (+0,6%), мартовская цена WTI - $54,05 за баррель (+0,5%).

Наращивание нефтедобычи в США компенсируется сокращением добычи сырья ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в понедельник на рынках наблюдалось отсутствие каких-либо сигналов, глобальный информационный фон выглядел блекло в связи с празднованием в США Дня президентов. Европейские фондовые индексы показали маловыразительную динамику при невысокой активности торгов, так как инвесторы в некоторой степени удручены возросшими политическими рисками в регионе (в Европе обсуждают кандидатов в президенты Франции и возможные итоги выборов).

На российском фондовом рынке в понедельник попытки индекса ММВБ превысить зону сопротивления 2130-2140 пунктов не увенчались успехом, день завершился сползанием под 2120 пунктов, а доллар просел к 58 рублям. В ближайшие дни американская валюта на внутреннем валютном рынке, скорее всего, будет курсировать в коридоре 57-59 руб./$1 в поисках равновесной отметки, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, можно ожидать снижения активности торгов на протяжении всей недели, учитывая выходной в России 23 февраля. Агентство Moody's улучшило прогноз рейтинга России, но данное обстоятельство не оказывает серьезного влияния на настроения участников торгов.

Подросли акции "Газпрома" в надежде на естественный рост прибыли в связи с увеличением поставок в страны дальнего зарубежья. Рубль встретил новую неделю попытками укрепления в преддверии налоговых платежей (пик налоговых платежей придется на 27-28 февраля). Соответственно, выходные в РФ сокращают период конвертации валютных средств, что обеспечит рублю поддержку на текущей неделе. К тому же эффект от вербальных интервенций представителей правительства РФ постепенно иссякнет, если не будет новых заявлений. В остальном рубль остается одной из главных целей операций carry trade. Нефть вновь торгуется около отметки $56 за баррель Brent - уже три месяца котировки колеблются в узком коридоре, что также обеспечивает стабильность российской валюты.

Нефть в понедельник подросла, хотя американская статистика по активным буровым говорит о возможном дальнейшем росте производства в США. Впрочем, если рассматривать темпы повышения активности буровых работ, то в последние 3 недели они замедлились. И это уже может быть сигналом к тому, что текущие цены на мировом рынке не устраивают большинство сланцевых компаний, хотя отдельные проекты вышли на позитивный финансовый поток. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в среднем добыча в США увеличится в текущем году лишь на 130 тыс. баррелей по сравнению с показателем 2016 года.

Как отмечает начальник управления продаж ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин, рынки готовятся к значимым (видимо, разворотным) движениям.

Американский индекс S&P 500 уже превысил 2350 пунктов и вошел в завершающую фазу своего многолетнего роста. Впереди - неизбежная коррекция (наверное, даже разворот тренда вниз), но что станет триггером для ее начала, пока неизвестно. Предположительно, февраль-март (или даже апрель) - хорошее время для закрытия длинных позиций в американских акциях. На этом временном отрезке следует начинать формирование коротких позиций.

Нефть Brent пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно $60 за баррель, как итога годового роста, достаточны. Однако не исключен провал цен нефти вниз уже сейчас, поэтому играть на повышение в данной обстановке рискованно.

Состояние российского рынка акций крайне неоднозначно. Возможный провал вниз индекса S&P 500, равно как и возможная просадка нефти, могут сильно подкосить позиции отечественных акций, уведя индексы к более низким значениям. Однако индекс ММВБ уже существенно скорректировался и может как раз оказаться на волне роста в ближайшие дни.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, в то время как американский рынок продолжает расти на сильных отчетностях компаний и ускоряющейся инфляции, динамика развивающихся рынков демонстрирует снижение "аппетитов к риску".

Ускорение инфляции в США и заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен сигнализируют о том, что регулятор не будет ждать с повышением ставки. В результате оценка рынком вероятности повышения ставки в марте существенно выросла, как и вероятность того, что у ФРС в течение 2017 года будет более трех повышений ставки с шагом 0,25 процентного пункта.

На этом фоне оптимизм рынка по отношению к американским акциям кажется странным. Конечно, сильные финансовые отчеты и рост инфляции остаются существенным драйвером, но складывается впечатление, что инвесторы заложили в цены только позитивные факторы, проигнорировав риски. Например, стоимость фондирования позиций, потенциальное увеличение процентных расходов, а также рост издержек компаний на оплату труда. Если настрой на рынке поменяется, коррекция в индексе S&P 500 будет резкой и довольно сильной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-9,5%), бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,1%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-4,1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,7%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+36,4%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,3%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,5%), "Группы Черкизово" (+7,4%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+4,2%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%).

Также можно отметить рост акций "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%) на новостях о том, что депозитарий GDR-программы "ФосАгро" Citigroup Global Markets Deutschland возобновил конвертацию депозитарных расписок, приостановленную в сентябре 2015 года.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,018 млрд рублей (из них 4,461 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).