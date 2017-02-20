У рубля есть шансы на дальнейшее укрепление - ИК "Финам"

Несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, российский фондовый рынок закончил торги понедельника снижением, отмечает аналитик К "Финам"Богдан Зварич. Положительным фактором для наших акций послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent смогла вырасти и закрепиться выше отметки 56 долларов. Также умеренно позитивным фактором для наших бумаг можно считать и ситуацию в Европе, где основные площадки заканчивают день разнонаправленным движением. Так, немецкий DAX к нашему закрытию вырос на 0,6%, а французский CAC40 потерял чуть менее 0,2%. Однако российские игроки проигнорировали данные факторы, также как и изменение прогноза по рейтингу России от агентства Moody’s, которое пересмотрело прогноз с «негативного» на «стабильный». В результате, к окончанию торгов индекс ММВБ снизился на 0,4%, опустившись до 2119 пунктов, индекс РТС потерял 0,2%, отступив к 1150 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги электроэнергетиков. Акции ФСК ЕЭС и Россетей упали более чем на 5%. Лучше рынка закрылись Система и Башнефть, прибавившие 2,7% и 2,3% соответственно.

На валютной секции Московской биржи российский рубль, на фоне роста цен на нефть и изменения прогноза по рейтингу России от Moody’s, смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,6%, вплотную подойдя к отметке 58 рублей, евро теряет 0,4%, опустившись до 61,7 рубля. Эксперт ИК отметил, что словесные интервенции, которые в конце прошлой недели позволили доллару отскочить от многомесячных минимумов, уже сегодня не оказали влияния на динамику американской валюты, а на первый план вновь вышел основной фундаментальный фактор – динамика цен на нефть. "Также необходимо упомянуть, что, несмотря на все заявления со стороны представителей властей, рубль может продолжить свое укрепление, - подчеркивает Б. Зварич. - Так, мы не исключаем выхода нефти марки Brent вверх из коридора 54 – 58 долларов за баррель, что приведет к ее росту в район 60 долларов. На таком фоне покупки в рубле продолжат преобладать, в результате чего доллар может опуститься в район 55 рублей. В рамках вечерней сессии мы не ожидаем существенного движения, как на внешних площадках, так и в российских активах. Отсутствие торгов в США приведет к нехватке идей для направленного движения, в результате чего игроки возьмут паузу в принятии инвестиционных решений. Это выльется в низковолатильный боковик в основных активах".