Теплая зима не дает подняться ценам на природный газ - Julius Baer

"Настроения на североамериканском рынке природного газа меняются вместе с температурными колебаниями, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены находились на отметке 3,5 долл. США за миллион БТЕ в конце прошлого года, когда холодная и ветреная погода подстегивала опасения нехватки запасов. Теперь цены снизились на 25% до менее 2,8 долл. США за миллион БТЕ, поскольку уровень запасов соответствует исторической норме после нескольких недель исключительно теплой зимы. При этом, объемы производства остались невысокими, а экспорта – большими, таким образом, слабый отопительный спрос на газ предотвратил нехватку запасов и рост цен. В связи с тем, что впереди осталась лишь треть отопительного сезона, риски похолодания и неожиданного снижения запасов снижаются. Активность по бурению новых скважин повышается в связи с возобновлением добычи сланцевых углеводородов, при этом недостаточность инфраструктуры снижается по мере того, как расширяется сеть трубопроводов. Мы считаем, что объемы добычи природного газа в Северной Америке будут увеличиваться, и в итоге догонят структурно растущий спрос. Цены на нефть и газ около или чуть ниже 50 долл. США за баррель и 3,0 долл. США за миллион БТЕ активизируют инвестиции на достаточном уровне, чтобы поддержать баланс предложения. Цены на природный газ снизились в связи с теплой зимней погодой и ослаблением отопительного спроса. Подобные колебания цен являются обычной картиной для зимнего сезона. Рост производства будет поддерживать предложение на адекватном спросу уровне, что подкрепляет нашу нейтральную позицию по цене на природный газ".