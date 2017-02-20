Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть Brent уже третью неделю колеблются в узком диапазоне около отметки в 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Отсутствие сильных драйверов не дает ценам выти из диапазона 53–57 долл. за баррель. В центре внимания – выполнение соглашения ОПЕК и инвестиционная активность в странах, не участвующих в соглашении. Контроль за выполнением соглашения является драйвером рынка. Вопрос по санкциям для нарушителей остается открытым: к примеру, Кувейт в январе добывал 2,75 млн баррелей в сутки при квоте 2,71 млн баррелей в сутки. Если не будет наказаний для нарушителей, то участникам соглашения выгодно отклониться от него. Да и помимо данных о добыче стоит следить за статистикой по экспорту нефти: скорее всего, мы увидим рост экспорта за счет сокращения резервов. Инвестиционная активность продолжает расти в развитых странах. Количество действующих буровых установок в США выросло до 597 штук. Инвестиции в низкомаржинальные нефтяные пески возвращаются, канадская компания Cenovrus планирует перезапустить два отложенных проекта в штате Альберта, которые выйдут на проектную мощность в 2018 и 2019 годах. Золото торгуется у отметки 1240 долл. за унцию. Рост цен на нефть привел к ускорению инфляции до 2,5% г/г, что может послужить драйвером к постепенному ужесточению монетарной политики. Изменение ожиданий отразилось в росте доходностей по казначейским облигациям США, что сделало их более привлекательными, чем золото, которое не генерирует денежный поток".