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Главная / Мнения аналитиков / Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
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20 февраля 2017 года 18:35
Отсутствие сильных драйверов не дает ценам Brent выти из диапазона 53–57 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть Brent уже третью неделю колеблются в узком диапазоне около отметки в 55 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Отсутствие сильных драйверов не дает ценам выти из диапазона 53–57 долл. за баррель. В центре внимания – выполнение соглашения ОПЕК и инвестиционная активность в странах, не участвующих в соглашении. Контроль за выполнением соглашения является драйвером рынка. Вопрос по санкциям для нарушителей остается открытым: к примеру, Кувейт в январе добывал 2,75 млн баррелей в сутки при квоте 2,71 млн баррелей в сутки. Если не будет наказаний для нарушителей, то участникам соглашения выгодно отклониться от него. Да и помимо данных о добыче стоит следить за статистикой по экспорту нефти: скорее всего, мы увидим рост экспорта за счет сокращения резервов. Инвестиционная активность продолжает расти в развитых странах. Количество действующих буровых установок в США выросло до 597 штук. Инвестиции в низкомаржинальные нефтяные пески возвращаются, канадская компания Cenovrus планирует перезапустить два отложенных проекта в штате Альберта, которые выйдут на проектную мощность в 2018 и 2019 годах. Золото торгуется у отметки 1240 долл. за унцию. Рост цен на нефть привел к ускорению инфляции до 2,5% г/г, что может послужить драйвером к постепенному ужесточению монетарной политики. Изменение ожиданий отразилось в росте доходностей по казначейским облигациям США, что сделало их более привлекательными, чем золото, которое не генерирует денежный поток".
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21 февраля 2017 года 09:37
"Российский рынок акций продолжает двигаться вниз по индексу ММВБ, нащупав локальную поддержку в районе 100 SMA, но продолжает консолидироваться по индексу РТС вблизи 50 SMA. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне. Мы по-прежнему не видим явных предпосылок для усиления коррекции... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:29
"Вчера российские индексы закрылись в отрицательной зоне. Но поскольку многие индексообразующие акции "легли" на повышательные тренды (к примеру, акции Сбербанка об.), по итогам короткой недели более вероятен рост индексов. Мы считаем, что российскому индексу ММВБ по силам "прогуляться" в первом... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:14
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:08
"В ближайшее время наша валюта может попытаться отвоевать еще часть "очков" у доллара благодаря потенциальному укреплению нефти. Сегодня стартует двухдневная встреча технического совета ОПЕК в Кувейте, и по ходу этого мероприятия в сырьевом сегменте могут активизироваться спекуляции на тему... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:02
"На открытии вторника индекс ММВБ, вероятно, сдержанно снизится. Последние дни индекс провел в колебаниях ниже 2150-2170, что, скорее всего, стоит рассматривать в пользу дальнейшего развития коррекции к 2050-2100 пунктам. Однако если рынок вернется выше 2170-2180, далее ждем новый виток отработки... читать дальше
.20 февраля 2017 года 20:05
Москва. 20 февраля. Рубль после утреннего умеренного повышения к вечеру понедельника стабилизировался на "Московской бирже" у отметки 58 руб./$1 в ходе спокойных торгов из-за праздничного дня в США. читать дальше
.20 февраля 2017 года 19:21
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение по большинству blue chips вопреки позитивной динамике внешних площадок и новостям об улучшении агентством Moody's прогноза рейтинга России; индекс ММВБ на закрытие торгов обновил минимум с конца ноября 2016 года, при этом лидировали в откате бумаги "Россетей" и "дочек" из-за слухов о низких дивидендах. читать дальше
.20 февраля 2017 года 19:18
Несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, российский фондовый рынок закончил торги понедельника снижением, отмечает аналитик К "Финам"Богдан Зварич. Положительным фактором для наших акций послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent смогла вырасти и закрепиться выше... читать дальше
.20 февраля 2017 года 18:45
"Настроения на североамериканском рынке природного газа меняются вместе с температурными колебаниями, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены находились на отметке 3,5 долл. США за миллион БТЕ в конце прошлого года, когда холодная и ветреная погода... читать дальше
.20 февраля 2017 года 17:37
понедельник валютные торги протекают в режиме ограниченной активности в связи с отсутствием важных экономических событий и закрытыми площадками в США в честь празднования Президентского дня, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На тонком рынке прослеживается тенденция... читать дальше
.20 февраля 2017 года 17:00
Рубль на неделе будет торговаться на уровне 57,50-58,50 в паре с долларом США и 61,00-62,00 в паре с евро - Абсолют Банк
"В понедельник мы наблюдали небольшой отскок в котировках валют Emerging Markets. Рубль ненадолго прекратил свое укрепление, однако тренд на усиление сырьевых валют сохраняется. Улучшение состояния платежного баланса РФ, улучшение прогноза по суверенному рейтингу России Moody's до "стабильного" и... читать дальше
.20 февраля 2017 года 16:36
"Несмотря на позитивный внешний фон, российские индексы акций снижаются в понедельник, 20 февраля, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - В отсутствие активных продаж по стороны иностранных инвесторов курс рубля относительно доллара вырос на 35... читать дальше
.20 февраля 2017 года 16:12
Москва. 20 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
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