Евро не под силу отметка 1.07 - eToro

В понедельник валютные торги протекают в режиме ограниченной активности в связи с отсутствием важных экономических событий и закрытыми площадками в США в честь празднования Президентского дня, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На тонком рынке прослеживается тенденция ослабления доллара против европейских валют, которые привлекли покупателей после просадки в пятницу.

EUR/USD демонстрирует умеренно «бычий» тон, отыгрывая разговоры о том, что Греции может потребоваться меньше займов на фоне восстановления бюджета страны. Сегодня глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг заявил, что к завершению в августе 2018 года программы помощи в августе 2018 года фонд, вероятно, выплатит Афинам гораздо меньше средств, чем предполагалось изначально.

Это позволило «быкам» по евро вздохнуть с облегчением, однако потенциал укрепления единой валюты по-прежнему выглядит ограниченным ввиду продолжающегося роста популярности Марин ле Пен, которая настроена на выход Франции из ЕС. EUR/USD, которой не хватает импульса для движения к сопротивлению в районе 1.0670, во второй половине дня отступает к уровням вблизи 1.06. Котировкам необходимо отстоять эту отметку, чтобы сохранить шанс на возобновление «бычьего» хода.

Фактором риска для евро станет публикация протокола ФРС в среду вечером. В последнее время регулятор во главе с Йеллен подает рынкам «ястребиные» сигналы, подчеркивая готовность экономики США к дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики. В пользу такого сценария играют и экономические показатели. Если тон протокола будет носить «агрессивный» характер, ожидания рынков в отношении мартовского повышения стоимости кредитования, которые сейчас составляют порядка 35%, могут возрасти, что повысит привлекательность доллара. В этом случае евро рискует вернуться к минимумам в районе 1.05.