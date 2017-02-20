Рубль умеренно растет днем в понедельник на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 58,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,69 руб./EUR1, понизившись на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 30 копеек, до 59,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 февраля на 46,25 копейки, до 58,0967 руб./$1, и повысил курс евро на 24,91 копейки, до 61,6987 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост рубля к доллару и евро на дневных торгах 20 февраля связан с ростом цен на нефть на мировых площадках, улучшением прогноза рейтинга РФ агентством Moody's, а также с покупками рубля со стороны экспортеров в начинающийся на этой неделе налоговый период.

Нефть дорожает на данных о сокращении экспорта нефти из Саудовской Аравии. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в декабре сократился на 244 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с. Добыча нефти в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,77% - до $56,24 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,58% - до $54,09 за баррель.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отметил, что в ходе торгов понедельника рубль пытается отыграть потери конца прошлой недели. "Активность при этом невысокая в связи с выходным днем в США. Поддержку российской валюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат. В выходные рейтинговое агентство Moody's улучшило с "негативного" на "стабильный" прогноз рейтинга России, что также могло оказать положительное влияние на котировки рубля против доллара", - считает он.

"Наш базовый сценарий предполагает более слабый рубль, и после высказывания Максима Орешкина на прошлой неделе рынок имеет шансы вернуться на более фундаментально обоснованную траекторию. Тем не менее, на этой неделе у компаний будет только 3 дня для того, чтобы подготовиться к пику налоговых выплат в следующий понедельник. В связи с этим умеренная поддержка для рубля в три предпраздничных дня может сохраниться", - высказала свое мнение аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

Аналитики Sberbank CIB не исключают начала постепенного ослабления рубля в ближайшее время. "Мы по-прежнему ожидаем постепенного ослабления рубля, особенно во втором и третьем кварталах, когда эффект от валютных интервенций будет особенно ощутим на фоне сезонных факторов, которые должны негативно повлиять на счет текущих операций. Кроме того, во втором-третьем кварталах будет сравнительно низким коэффициент рефинансирования внешних долговых обязательств - в этот период наступят сроки погашения кредитов, привлеченных организациями, которые попали под санкции", - прогнозируют они.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по отношению к предыдущему дню. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,43% годовых, а ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 10,46% годовых. При этом ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) либо остались на уровне предыдущего дня, либо слегка снизились. Так, ставка МБК на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 10,48% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 1 месяц остались неизменными на уровне 10,5% и 10,40% соответственно.

По мнению аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, в ближайшие дни конъюнктура рынка МБК вряд ля изменится, а ключевыми негативными факторами, по его словам, являются приближение крупных налоговых платежей и волатильность рубля. "В ближайшие дни конъюнктура рынка вряд ли улучшится. В последние дни февраля пройдет пик налоговых выплат. На уплату НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль потребуется около 620 млрд рублей", - отмечает он.

Аналитики Райффайзенбанка не исключают, что ЦБ РФ снизит лимит привлекаемых средств на депозитном аукционе вторника, что, в свою очередь, может привести к снижению ставок МБК. "На текущей неделе мы ожидаем сокращения притока ликвидности из бюджета: 27 февраля запланированы основные налоговые выплаты (НДС, НДПИ, акцизы, приблизительно 800 млрд рублей). При этом, т.к. неделя будет короткой из-за праздников, выплаты будут происходить в самом ее начале. В этой связи мы полагаем, что ЦБ, скорее всего, снизит лимит привлекаемых средств на завтрашнем депозитном аукционе. Этот же фактор, скорее всего, может позволить ставкам денежного рынка снизиться до уровней, близких к ключевой", - отмечают они.