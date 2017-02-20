О полноценной смене тренда в паре доллар/рубль пока еще говорить преждевременно - "Аналитика Онлайн"

"Под занавес прошедшей недели курс доллара резко вырос против российской валюты, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Произошло это на фоне обеспокоенности, которую выразили в правительстве по поводу чрезмерного укрепления рубля. Теперь курс национальной валюты выглядит достаточно сбалансированным при текущих ценах на нефть. В понедельник утром некоторую поддержку рублю оказывает то, что рейтинговое агентство Moody''s пересмотрело прогноз по российской экономике с негативного до стабильного. Однако, при этом, рейтинг России по-прежнему находится на «мусорном» уровне. В то же время, Герман Греф, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, оценил состояние российской экономики как стагнацию. Глава Сбербанка подчеркнул, что мы вышли из жесткого кризиса, который видели в 2015 году и в начале 2016 года. Однако, назвать полноценным экономическим ростом то положение вещей, которое мы видим сейчас в экономике, Герман Оскарович не решился, назвав ситуацию в экономике стагнацией".

На этом фоне, в понедельник курс доллара на московской бирже находится на отметке 58 рублей 05 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 65 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли до 56 долларов за баррель.

"В своих предыдущих аналитических прогнозах мы говорили о том, что у доллар/рубля есть все шансы вырасти в район 58 – 60 рублей за доллар, - указывает эксперт компании. - Именно так и случилось. Напомним, что мы рекомендовали открывать сделки на покупку данной валютной пары в районе 57 рублей 60 копеек, а также в районе отметки 56 рублей 40 копеек. Первый уровень (57,60) себя не оправдал. А вот те трейдеры, которые воспользовались нашими рекомендациями и покупали чуть выше 57 рублей 60 копеек, сейчас удерживают очень неплохую прибыль, с чем мы их и поздравляем. При этом следует отметить, что о полноценной смене тренда в доллар/рубле пока еще говорить несколько преждевременно. Сейчас валютной паре необходимо закрепиться в диапазоне от 58 до 60 рублей за доллар. И если это закрепление произойдет, то нас ждет какое-то время торговля в данном коридоре. По крайней мере, без поддержки внешних факторов, в виде роста или падения цен на нефть, выход из данного коридора не представляется возможным".