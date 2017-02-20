Ожидаем постепенного ослабления рубля, особенно во втором и третьем кварталах - Sberbank CIB

"Правительственные чиновники, выступив с комментариями, оказали противодействие наметившейся в последнее время тенденции к укреплению рубля, - отмечают эксперты Sberbank CIB. - В частности, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что подорожание российской валюты – это краткосрочное явление, обусловленное сезонными факторами. По мнению министра, вскоре курс рубля, вероятнее всего, снизится и стабилизируется на новых уровнях. По словам главы Минэкономразвития, правительство будет внимательно следить за ситуацией на валютном рынке и оперативно реагировать в случае необходимости. Пока неясно, какие меры имеются в виду, поскольку Банк России уже заявил, что намерен сохранить плавающий курс рубля, а Минфин обнародовал подробный перечень сроков и условий осуществления валютных интервенций. Цель правительственных вербальных интервенций – помешать паре доллар/рубль опуститься ниже. Мы по-прежнему ожидаем постепенного ослабления рубля, особенно во втором и третьем кварталах, когда эффект от валютных интервенций будет особенно ощутим на фоне сезонных факторов, которые должны негативно повлиять на счет текущих операций. Кроме того, во втором-третьем кварталах будет сравнительно низким коэффициент рефинансирования внешних долговых обязательств – в этот период наступят сроки погашения кредитов, привлеченных организациями, которые попали под санкции".

Агентство Moody's изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России, повысив его с «негативного» до «стабильного». На взгляд аналитиков Sberbank CIB, это едва ли повлияет на рынок, поскольку последний в своих оценках уже учел вышеупомянутые позитивные изменения, наблюдаемые в экономике, и меры фискальной консолидации. На фоне налоговых выплат и сохраняющегося предложения иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров пара доллар/рубль сегодня может протестировать отметку 57,70.