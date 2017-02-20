Рынок акций утром снижается, невзирая на внешний позитив

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается по большинству blue chips и индексам на фоне укрепления рубля, невзирая на позитивную динамику внешних площадок и новости от Moody's о повышении прогноза рейтинга России.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2120,23 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1150,16 пункта (-0,21%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 58,08 рубля (-0,34 рубля).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в коне минувшей недели изменило прогноз суверенных рейтингов России на "стабильный" с "негативного".

В лидерах отката утром в понедельник выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%).

Также подешевели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%) на фоне новостей о допэмиссии обыкновенных акций, а впоследствии и возможном размещении привилегированных бумаг.

РФ внесет в оплату допвыпуска обыкновенных акций "Транснефти" 100% капитала "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани", владеющих долями в "Каспийском трубопроводном консорциуме". Соответствующий указ "в целях формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки трубопроводным транспортом, защиты экономических интересов РФ и дальнейшего развития ПАО "Транснефть" президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля. Правительству поручено обеспечить выполнение необходимых мероприятий в течение полугода.

Еще один пункт указа разрешает после допэмиссии обыкновенных акций размещение допвыпуска привилегированных акций "Транснефти", при этом должно быть обеспечено сохранение доли РФ в уставном капитале компании на уровне не менее 75% плюс 1 акция (и 100% обыкновенных акций

Лучше рынка утром в понедельник выглядят акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Рынок акций США в пятницу вырос и завершил неделю в "плюсе", индексы обновили исторические максимумы, причем для Dow Jones Industrial Average рекорд на закрытие сессии стал уже седьмым подряд. В четверг ралли зашло в тупик, поскольку на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует предложения о налогово-бюджетных стимулах лишь в марте, после отмены реформы здравоохранения Obamacare.

В понедельник банки и финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

В понедельник выросла фондовая Азия во главе с Китаем (+1,5%) вслед за рекордным завершением прошлой недели на Уолл-стрит. Япония в январе увеличила экспорт меньше прогнозов (на 1,3%) и зафиксировала дефицит торгового баланса выше ожиданий - 1,09 трлн иен. Вместе с тем на фоне восстановления цен на нефть импорт вернулся к росту после 24 месяцев сокращения и подскочил на 8,5% в годовом выражении, до 6,51 трлн иен.

Следом плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и дорожает нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $56,06 за баррель (+0,5%), мартовская цена WTI - $53,97 за баррель (+0,4%).

Наращивание нефтедобычи в США компенсируется сокращением добычи сырья ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рубль на неделе имеет шансы на укрепление, поскольку 27 и 28 февраля пройдут очередные налоговые платежи (НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль). На этом фоне доходности дальних ОФЗ могут снизиться, после роста в конце прошлой недели. Таким образом, создается неплохая перспектива для продолжения керри-трейда.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что политическая эйфория, обусловленная большими надеждами на президента США Д.Трампа в плане потепления отношений между США и Россией, завершилась. В то же время нефтяные котировки продолжают находиться в диапазоне $55-57 за баррель смеси Brent. В понедельник и большую часть вторника российские фондовые рынки будут работать без американских коллег и могут снизиться, так как силы "быков" иссякли: все, кто хотел купить российские акции, уже это сделали. Некоторую поддержку российским ценным бумагам оказывает улучшение агентством Moody's прогноза рейтинга РФ.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд также констатирует, что перспективы сближения России и США, а также снятия санкций в краткосрочной перспективе, сократились, в то время как жесткий тон заявлений ФРС указывает на сохранение планов трех повышений ставки до конца года (первое повышение возможно уже по итогам мартовского заседания).

На этом фоне инвесторы теряют интерес к рисковым активам, хотя до определенной степени эти факторы уже были отыграны рынком, а значит, появление нового повода для роста акций (например, сильных макроданных, повышения цен на нефть Brent, объявлений Д.Трампом стимулирующих мер) может стать мощным катализатором. В среду будут опубликованы протоколы февральского заседания Федрезерва, в которых инвесторы будут искать взгляд регулятора на состояние американской экономики, динамику повышения ключевой ставки и политику Д.Трампа. Волатильность, по всей видимости, останется высокой: рынки по-прежнему будут находиться под влиянием "фактора Трампа" и/или риторики в отношении России, при этом любые инициативы по сближению вызовут положительную реакцию.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, негативом для нефти выступает свежая статистика Baker Hughes о росте числа активных нефтяных буровых в США еще на 6 штук - до 597 единиц. Таким образом, рост наблюдается уже пять недель подряд. Кроме того, запасы нефти и бензина в США достигли исторического максимума. Единственно, от обвального падения котировки защищает тот факт, что уровень выполнения обязательств по сокращению добычи в OPEC оценивается в 90%. Между тем, на минувших выходных Иран объявил об обнаружении месторождения объемом 2 млрд баррелей, а Ирак повысил оценку своих нефтяных резервов до 153 млрд баррелей.

Российский рынок акций остается под давлением на фоне ухудшения ожиданий по российско-американским отношениям. Сигналы из администрации Д.Трампа говорят о том, что никаких быстрых решений не будет. Соответственно, это стало поводом для того, чтобы нерезиденты начали фиксировать прибыль по наиболее ликвидным бумагам. С технической стороны, закрытие индекса ММВБ ниже 2140 пунктов как на дневном, так и на недельном графиках открывает путь к дальнейшему падению в зону 2030-2080 пунктов.

Положение рубля пока не позволяет говорить о развороте среднесрочной тенденции. Инфляция замедляется, а политика ЦБ РФ остается избыточно жесткой. Поэтому, если нефть не продолжит активно снижаться, то потери в рубле будут незначительными. Текущая неделя будет короткой, поскольку 23 февраля в России выходной, но уже 24 февраля торги будут возобновлены.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%), ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-1,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,6%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,5%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+7,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,8%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,767 млрд рублей (из них 1,146 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).