В марте рублю не избежать коррекции от текущих уровней - "Нордеа Банк"

"Рубль на прошедшей неделе показывал существенное укрепление, тем не менее, в пятницу глава Минэкономразвития отметил, что оно может быть временным, и рубль ждет ослабление с последующей стабилизацией. Наш базовый сценарий предполагает более слабый рубль, и после высказывания Максима Орешкина рынок имеет шансы вернуться на более фундаментально обоснованную траекторию. Тем не менее, на этой неделе у компаний будет только 3 дня для того, чтобы подготовиться к пику налоговых выплат в следующий понедельник. В связи с этим умеренная поддержка для рубля в три предпраздничных дня может сохраниться. В марте же, на наш взгляд, рублю не избежать коррекции от текущих уровней. Сегодня целевой диапазон по рубль/доллар составляет 58,0-58,5, - считает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.