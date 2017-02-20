До конца текущего квартала курс доллара должен превысить отметку 60 рублей - Банк "Зенит"

"Рубль слабо реагирует на динамику нефтяного рынка, сосредоточившись больше на локальных историях. Покупка валюты для Минфина нивелировалась прочими позитивными факторами: притоком "горячего" капитала на долговой рынок после заседания Центробанка, действиями экспортеров с продажей валюты. Они помогли рублю обновить среднесрочные максимумы. В то же время очевидно, что позволить ему более существенное укрепление денежные власти не могут в силу рисков расширения дефицита бюджета. С учетом пика по налоговым выплатам, рубль может удержаться в диапазоне 58-60 руб. за доллар до конца февраля, однако до конца текущего квартала курс доллара должен превысить отметку 60 рублей", - полагают специалисты Банка "Зенит".