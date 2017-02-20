К концу недели нефть может снизиться к $54–56/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть остается зажатой в диапазоне $55–57/баррель. В конце минувшей недели прошла встреча Комиссии по добыче, но цифры не были обнародованы. Судя по всему, их обсуждение будет происходить на этой неделе: 21–22 февраля, по крайней мере, такие даты назывались ранее. Также через месяц, 25–26 марта, пройдет встреча министров стран ОПЕК и вне ОПЕК. Сегодня день будет безыдейным на фоне выходного дня в США. Статистика по буровым в США вновь показала их рост на 6 шт., до 597 шт. Поскольку сюрпризов со стороны техотчета ОПЕК+ мы не ждем, считаем, что к концу недели нефть может чуть снизиться – к $54–56/баррель", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.