По Brent перевес шансов сейчас в пользу ухода к 60 долларам - ITinvest

"Нефть Brent (56 долларов/баррель) пока остается в цикле повышения: каждый следующий локальный минимум выше предыдущего. Перспективы этого повышения просматриваются плохо, хотя шансы на достижение примерно 60 долларов (как итога годового роста) достаточны. Далее будем думать о коррекции и этого инструмента, вероятно, глубокой. Не исключен провал цен нефти вниз уже сейчас. И потому играть на повышение в данной обстановке рискованно. Но перевес шансов сейчас в пользу ухода к 60 долларам", - считает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.